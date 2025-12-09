Trio yorumladı: "Beşiktaş'ın net penaltısı verilmedi"

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yı Dolmabahçe’de konuk etti. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda da karşılıklı goller geldi ve mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş evinde iki puan bıraktı. Maç sonrası yine gündem hakemler oldu.

Maçta düdüğü Kadir Sağlam çalarken, yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran üstlendi. VAR’da Halil Umut Meler, AVAR’da Salih Mazlum görev yaptı.

Karşılaşmanın ardından özellikle iki pozisyon gündeme oturdu: İlk yarının son bölümünde Beşiktaş’ın penaltı beklediği an ile Gaziantep FK’nın attığı ilk golde olası ofsayt tartışması. Beşiktaş cephesi iki pozisyona dair eleştirilerde bulundu.

NET PENALTI

Hakem değerlendirmeleri, beIN Sports’ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tarafından yorumlandı.

Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon

Bülent Yıldırım: “Pozisyon net faul ve penaltı. VAR için de yeterli kanıt mevcut.”

Deniz Çoban: “Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bana göre penaltı ancak VAR müdahale edemez.”

Bahattin Duran: “Devam kararı doğru değil, pozisyon penaltı. VAR’ın müdahale etmesi mümkün değil.”