Trivela ne demek? Trivela ile normal vuruş arasındaki farklar nelerdir?

Futbol, yalnızca güçle değil; teknik, zeka ve estetikle de oynanan bir oyundur. İşte bu noktada “trivela” gibi özel vuruş teknikleri devreye girer. Peki, trivela nedir? Hangi futbolcular trivela kullanır? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla açıklıyoruz:

TRİVELA NE DEMEKTİR?

Trivela, futbol topuna ayağın dış kısmıyla yapılan özel bir vuruş türüdür.

türüdür. Topa dış kavis kazandırarak, farklı bir falso ile hareket etmesini sağlar.

Estetik ve teknik açıdan oldukça etkileyici bir harekettir.

TRİVELA VURUŞU NE İŞE YARAR?

Rakibi şaşırtmak ve beklenmeyen açılardan şut atmak için kullanılır.

Orta açarken topa yön vermek için oldukça etkilidir.

Dar açılardan kaleye şut çekmeyi mümkün kılar.

Pas verirken topa ekstra yön kazandırmak için tercih edilir.

TRİVELA NASIL YAPILIR?

Oyuncu topa yaklaşırken ayağını dışa doğru çevirir.

Ayağın dış tarafı kullanılarak topa vurulur.

Bu teknikle topa dışa doğru bir falso verilir.

Trivela yapmak için dengeli duruş, doğru açı ve iyi zamanlama gerekir.

TRİVELA İLE ÜN KAZANMIŞ FUTBOLCULAR

Ricardo Quaresma: Trivela vuruşunun adeta simgesi hâline gelmiştir. Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nda attığı trivela gollerle tanınır.

Trivela vuruşunun adeta simgesi hâline gelmiştir. Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nda attığı trivela gollerle tanınır. Ronaldinho: Teknik kapasitesiyle trivela vuruşunu estetikle buluşturmuştur.

Teknik kapasitesiyle trivela vuruşunu estetikle buluşturmuştur. Luka Modrić: Özellikle pas verirken trivela vuruşunu sıkça kullanır.

TRİVELA İLE NORMAL VURUŞ ARASINDAKİ FARKLAR

Trivela, topa dış kavis kazandırır; normal vuruşlarda ise genelde düz ya da içe kıvrılan toplar olur.

kazandırır; normal vuruşlarda ise genelde düz ya da içe kıvrılan toplar olur. Trivela teknik bilgi ve ayak hâkimiyeti ister; sıradan şutlar daha basittir.

Trivela vuruşları estetik açıdan daha etkileyicidir ve seyircide hayranlık uyandırır.

TRİVELA HANGİ DİLDEN GELİR?

Trivela, Portekizce kökenlidir.

TRİVELA VURUŞUNU HERKES YAPABİLİR Mİ?

Teknik açıdan zor bir harekettir; profesyonel futbolcular arasında bile bu vuruşu etkili yapanlar sınırlıdır.

TRİVELA NEDEN TERCİH EDİLİR?

Savunmayı şaşırtmak, açı yetersizliğini aşmak ve estetik bir çözüm sunmak için kullanılır.

HANGİ POZİSYON OYUNCULARI TRİVELA YAPAR?

Genellikle kanat oyuncuları, ofansif orta sahalar ve forvetler tarafından tercih edilir.