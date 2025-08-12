Troçki, Büyükada’da anılacak

Ekim Devrimi’nin önemli liderlerinden Lev Troçki, 1929-1933 arasında yaşamının yaklaşık dört yılını geçirdiği Büyükada’da 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak etkinlikle anılacak.

Saat 17:00’de başlayacak olan etkinliğin açılış konuşması Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tarafından yapılacak.

Etkinlikte Mehring Yayıncılık editörü Ulaş Ateşçi, David North ile Troçki suikastı ve “Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal” soruşturması üzerine çevrimiçi bir söyleşi yapacak. Etkinlikte ayrıca Gülhan’ın “Trotsky’nin Yolu” adlı resim sergisi yer alacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Adalar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin ve MehringYayıncılık’ın katkılarıyla düzenleniyor.