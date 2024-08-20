Troçki, dört yıl yaşadığı Büyükada’da anılacak
Haber Merkezi
Rus devriminin önemli isimlerinden, Marksist teorisyen Lev Troçki 25 Ağustos’ta Büyükada’da düzenlenen panelle anılacak. 1929-1933 yılları arasında eşiyle birlikte sürgün olarak Büyükada’da yaşayan Troçki için düzenlenen panel Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
“Huzur Adasından Kaos İçindeki Dünyaya Bakış: Troçki Büyükada’da” başlıklı panelir açılış konuşmasını Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yapacak. Moderatörlüğünü Mehring Yayıncılık editörü Ulaş Ateşçi’nin üstlendiği panelde Dünya Sosyalist Web Sitesi Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Akın yer alıyor.