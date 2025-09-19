Troll ne demek? | İnternette troll kullanımı ve anlamı

Sosyal medya ve dijital dünyada en çok duyulan kelimelerden biri “troll” oldu. Peki, troll ne demek, troll kullanıcı kimdir ve internet ortamında nasıl bir rol oynar? Bu yazıda, troll kavramının anlamını, sosyal medyada nasıl kullanıldığını ve günlük hayattaki karşılığını detaylarıyla bulabilirsiniz.

TROLL NE DEMEK?

Troll; insanları kışkırtan, alay eden, yanıltıcı veya provokatif içerik üreten kişi anlamına gelir. Bu kelime, İngilizce “troll” sözcüğünden gelmiş olup, internet jargonunda özellikle tartışma çıkarmak isteyen kullanıcıları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Örneğin, sosyal medyada sahte hesap açarak tartışma yaratan veya forumlarda sürekli kışkırtıcı yorumlar yapan kişiler troll olarak adlandırılır.

TROLL KULLANICI KİMDİR?

Troll hesap : Genellikle sahte veya anonim hesaplardan paylaşımlar yapan kullanıcı.

: Genellikle sahte veya anonim hesaplardan paylaşımlar yapan kullanıcı. Troll kullanıcı : İnsanları kızdırmak, eğlendirmek veya kaos çıkarmak amacıyla provokatif içerikler paylaşan kişidir.

: İnsanları kızdırmak, eğlendirmek veya kaos çıkarmak amacıyla provokatif içerikler paylaşan kişidir. Troll davranış: Yanlış bilgi yaymak, alaycı yorumlar yapmak veya konunun dışına çıkarak tartışma başlatmaktır.

SOSYAL MEDYADA TROLL KULLANIMI

Troll kavramı en çok Twitter/X, Instagram, TikTok ve YouTube yorumlarında görülür.

Twitter/X’te troll: İmalı veya kışkırtıcı tweet atan kişiler.

Instagram’da troll: Gönderilerin altına alaycı yorum yazan hesaplar.

TikTok’ta troll: Videoların yorumlarında tartışma çıkarmaya çalışan kullanıcılar.

YouTube’da troll: Bilerek yanlış bilgi verip izleyicileri provoke eden kişiler.

TROLL İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

“O hesap kesinlikle troll, gerçek kişi olamaz.”

“Yorumlarıyla herkesi kışkırtıyor, tam bir troll.”

“Canlı yayını troll’lediler, sohbet tamamen dağıldı.”

TROLL KELİMESİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

Troll kelimesi Türkçede şu ifadelerle benzer anlam taşır:

Laf sokucu

Kışkırtıcı

Dalga geçen kişi

Kaos çıkaran

Sahte hesap kullanıcısı

Özetle, troll; internet ortamında insanları provoke eden, sahte hesaplarla alaycı veya kışkırtıcı içerikler üreten kişilere denir. Sosyal medya kültüründe sıkça duyduğumuz bu ifade, artık günlük konuşmalara da yerleşmiştir.

Bu haberde “troll ne demek, troll kullanıcı kimdir, troll hesap nedir ve sosyal medyada troll nasıl kullanılır” gibi soruların yanıtları verilmiştir.