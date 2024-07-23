Troller Üsküdar Belediyesi'ni hedef aldı, gerçek ortaya çıktı: Fotoğrafla algı operasyonu!

Sosyal medyada yandaş troll hesaplar, Üsküdar Belediyesi'nin semt pazarının ardından sokakta oluşan çöpleri temizlemediğini iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Üsküdar Belediyesi, sokağın Üsküdar'a ait olmadığı ve başka bir ilçeden paylaşılan bir görsel olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bir süredir troll hesaplar tarafından organize bir algı çalışması yapılmaya çalışıldığının farkındayız" denildi.

Üsküdar Belediyesi, troll hesaplar üzerinden sosyal medyada Üsküdar'a ait olmayan bir fotoğrafla algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında bugün yapılan bazı paylaşımlarda belediyemizin dün kurulan bir semt pazarının ardından sokakta oluşan çöpleri temizlemediği, sokağın şu saatlerde dahi “pis” olduğu iddia edildi. Belediyemiz ekiplerince yapılan araştırmada, sokağın “Üsküdar’a ait olmadığı”, bir başka ilçeden paylaşılan bir görsel olduğu ve böyle bir sokak ya da yerde pazar kurulmadığı belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, görselin düne ait olduğu da iddia edildi. Dün Üsküdar’da Çengelköy ve Selam Ali Mahallelerimizde pazar kurulmuştu. Bu alanlar pazarın kalkmasının ardından belediye ekiplerince temizlendi.

Bilinmelidir ki; Üsküdar Belediyesi, tüm Üsküdarlıların sağlık ve temizliğinden sorumlu olarak titiz bir çalışma sürdürmektedir. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 123 araç ve 741 personel ile temizlik çalışmalarına devam etmektedir. Ekipler günde 5 vardiya olarak çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürmektedir. Ayrıca, 33 mahallede günde 6 araçla da ilaçlama çalışması da gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulmak istenen algının farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak belediyemiz tüm ekipleriyle sahada olup, çalışmalarını dikkatle sürdürmektedir. Basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."