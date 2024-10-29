Tropik fırtına 5,7 milyon kişiyi vurdu

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Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası neden olduğu yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 85’e yükseldi. Fırtına nedeniyle 5,7 milyon kişi de yerinden oldu. Sivil Savunma Bürosundan (OCD) yapılan açıklamada ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği belirtildi.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu ise fırtına nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıkladı. Fırtına nedeniyle 27 binden fazla evin de hasar gördü belirtildi.