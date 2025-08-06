‘Tropik Trump’a ev hapsi

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Brezilya’da Yüksek Mahkeme, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya ev hapsi cezası verilmesine hükmetti. Mahkemenin yargıcı Alexandre de Moraes’in söz konusu ev hapsi kararını, Bolsonaro’nun milletvekili olan üç oğlunun videosunu sosyal medyadan paylaşması dolayısıyla kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği öne sürülerek verdiği aktarıldı. De Moraes Bolsonaro’nun Pazar günü "Rio’da Copacabana’da toplanan protestoculara hitap ettiğini" ve böylece destekçilerinin "Yüksek Mahkemeyi baskı altına almaya çalıştıklarını" söyledi.

Karar dolayısıyla Bolsonaro’nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı bildirildi.

AMERİKA’YA SIĞINMIŞTI

Devlet Başkanı Lula da Silva’ya karşı darbe tezgahlamaktan geçen ay ihtiyati tedbir cezasına çarptırılan "Tropik Trump" olarak nitelendirilen Bolsonaro, darbe kalkışması sonrasında bir süre Amerika’ya sığınmıştı.

Avukatları, Rio de Janeiro’daki bir protesto sırasında çocuklarından birinin cep telefonundan yayımlanan “İyi günler Copacabana, iyi günler Brezilyam, herkese selam, bu özgürlüğümüz için” sözlerinin, ihtiyati tedbirleri ihlal etmek ya da cezai bir eylem olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bolsonaro’nun en büyük destekçilerinden ABD Başkanı Donald Trump da yargılamalar nedeniyle sık sık Lula ile çatışmıştı. Kararın açıklanmasından sadece birkaç saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Yarımküre Bürosu yaptığı açıklamada Yargıç Moraes’in kararını kınadı ve “yaptırımlarla cezalandırılan davranışlara yardım ve yataklık eden herkesten hesap sorulacağı” sözünü verdi. Beyaz Saray, geçen günlerde Brezilyalı yargıç Moraes’e yönelik yaptırım kararı almıştı.