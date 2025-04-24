Troya Antik Kenti'nde Hıdırellez coşkusu yaşanacak

Troya Müzesi ve Tevfikiye Köyü İş Birliğiyle Troya Antik Kenti'nde Hıdırellez coşkusu yaşanacak.

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Hıdırellez Şenlikleri, bu sene de ziyaretçilerle buluşacak.

Baharın müjdecisi, bereketin ve yenilenmenin simgesi Hıdırellez, Troya'nın tarihi dokusuyla harmanlanarak eşsiz bir şölene dönüşecek.

Etkinlikler, 2 Mayıs Cuma günü Tevfikiye Köyü'nde geleneksel Hıdırellez testisinin köy sokaklarında dolaştırılması ve yurrtaşların dileklerini, manilerini bu testiye bırakmasıyla başlayacak.

Şenliklerin coşkusu 5 Mayıs Pazartesi akşamı saat 19:30'da Tevfikiye Köy Meydanı'nda geleneksel Hıdrellez ateşinin yakılmasıyla doruğa ulaşacak.

Yurttaşlar, hep birlikte dileklerini dileyip ateşin üzerinden atlayarak yeni başlangıçlara umutla adım atacaklar. Köy meydanı bu etkinlik süresince araç trafiğine kapalı olacak.

6 Mayıs Salı günü ise sabah saatlerinde Tevfikiye Köy Meydanı'nda toplanılacak ve coşkulu bir kortej eşliğinde Troya Antik Kenti'ndeki şenlik alanına yürünecek.

Antik kentte gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında çocuklar için özel oyunlar düzenlenecek, geleneksel testi kırma ritüeli gerçekleştirilecek, birbirinden güzel maniler okunacak ve davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynanacak.

Bu yılki şenliklere özel bir renk katan mani ise şöyle:

"Ben severim meze

Yârim ister müze

Gel hemen gidelim

Troya'da Müze"

"HIDIRELLEZ COŞKUSUNU YAŞAMAKTAN ONUR DUYACAĞIZ"

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, tüm Çanakkale halkını ve ziyaretçilerini bu anlamlı ve coşkulu Hıdırellez Şenlikleri'ne davet ederek, "Baharın uyanışını, geleneklerimizin güzelliğini ve Troya'nın tarihi atmosferini bir arada yaşayacağımız bu özel günlerde tüm vatandaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

Tevfikiye Köyü Muhtarı Osman Kıran ise yaptığı davette, "Değerli köylülerimiz ve kıymetli misafirlerimiz, baharın bereketiyle gelen Hıdırellez coşkusunu hep birlikte yaşamaktan onur duyacağız. Köyümüzün sıcak atmosferinde başlayacak şenliklerimiz, antik Troya'nın tarihi dokusunda unutulmaz anılara dönüşecek. Tüm kalbimizle sizleri 5-6 Mayıs tarihlerinde Tevfikiye'mize bekliyoruz" dedi.