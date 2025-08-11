Troya Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleşti

Çanakkale’nin en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Troya Festivali, bu yıl 62’nci kez kapılarını açtı. Troya Antik Kenti'nde düzenlenen programa, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse katıldı.

Batuhan Ertunç, Gül Tonga ve Elena Aydın'dan oluşan Art Trio'nun müzik dinletisi ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. İlk olarak bir konuşma yapan Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, iki bin yıllık antik tiyatroda yeniden bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Aslan konuşmasında ayrıca, Troya'nın önceki kazı başkanı ve Çanakkale'nin fahri hemşehrisi Manfred Osman Korfmann'ı da andı.

Resmi açılış programında bir konuşma yapan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Bugün sıradan bir mekanda değiliz. Bugün sadece bir festivalde değiliz. Çok olağanüstü bir noktadayız. 5 bin yıl önce bu bulunduğumuz noktada bir kent vardı. Burada mitlerin, şiirlerin, savaşların ve barış arayışlarının iç içe geçtiği Troya'dayız. Her türlü engele, zorluğa, savaşlara rağmen asla vazgeçmemenin, umudu ve zaferi büyütmenin, dayanışmanın ve direnişin kalesindeyiz. Troya öyle bir yer ki dünya literatüründe en çok yazılıp çizilen ikinci bölge. Tabi bunu Homeros'un İlyada destanına borçluyuz. Birinci bölge de Kudüs. Onun için bu kadim topraklarda festivalimizin açılışını gerçekleştirmek bizler için büyük bir onur” dedi.

Erkek, kardeş kent heyetlerine ithafen yaptığı konuşmasında ise, “Kentimize uzaklardan gelen dostlarımız var aramızda. Almanya – Osnabrück, Macaristan – Tapolca ve Çekya Pardubiceli dostlarımızın katılımı bu festivali bir kardeşlik şölenine dönüştürüyor. Farklı dilleri konuşuyor olsak da ortak duygularda buluşuyoruz. Sizleri kentimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu topraklarda kendinizi her zaman evinizde hissetmenizi yürekten diliyorum” diye konuştu.

Festivalin oluşmasında emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sunan Erkek, “Troya'nın kadim ruhuyla aydınlanan bu festivalin, kentimize, ülkemize ve dünyaya ilham olması diliyorum. 62. Uluslararası Troya Festivali Kutlu olsun! Barış kültürümüz olsun ve Barışın Kentinden tüm dünyaya selam olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Erkek'in konuşmasının ardından ise 62. Uluslararası Troya Festivali Afiş Yarışması'nda mansiyon ödülüne layık görülen Elif Nazlı Arslan ve Derin Bilecenoğlu ile yarışma birincisi Muhammet Ceyhan'a ödülleri takdim edildi. Bu sene Troya'nın eski kazı başkanı, Manfred Osman Korfmann anısına hazırlanan Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü ise Korfmann ailesi adına Troya Tübingen Vakfı Başkanı Enver Yılmaz'a takdim edildi.