Troya’dan Rojava’ya: Saç, yas ve direniş

Semiha Durak

Margot Robbie, Uğultulu Tepeler filminin Londra galasına Dilara Fındıkoğlu imzası taşıyan bir elbiseyle katıldı. Elbisenin saydam korsesi saç örgüleriyle kuşatılmış, yine saçlardan yapılmış küçük çiçekler kumaşın üzerine serpiştirilmişti. Viktorya dönemine ait bir yas mücevherinden ilham alan tasarım, Charlotte Brontë’nin kız kardeşleri Emily ve Anne’in saçlarından yaptırdığı bileziğe gönderme yapıyordu.

Viktorya döneminde saç, yalnızca estetik bir unsur değildi. Bedenle bellek arasındaki en güçlü bağlardan biri olarak görülüyordu. Saçtan yapılan takılar, insanların artık hayatta olmayan sevdikleriyle bağlarını sürdürmenin bir yoluydu; yasın geride bırakılmasını değil, onunla birlikte yaşamayı mümkün kılıyordu. Aynı zamanda saç, kadınlar için sessiz bir ifade alanıydı: toplumsal sınırların içinde benliği, varlığı ve direnci dile getirmek için incelikli bir araçtı. Dönemin önemli sanatçılarından Dante Gabriel Rossetti bu sessiz gücün farkındaydı. Onun için saç, kadının güzelliğini tamamlayan bir ayrıntı değil, gücünün en görünür hâliydi. Örneğin, Lady Lilith portresinde saç bu gücün merkezindedir. Lilith’in altın rengi saçları neredeyse tüm kompozisyonu ele geçirir. Tablodan taşacakmış gibi görünen, denetlenemeyen saçlar estetik bir ayrıntı olmaktan çıkar; irade, arzu ve gücün görsel karşılığına dönüşür. Kadın figürü pasif bir güzellik nesnesi değil; etkileyen, baştan çıkaran ve bu hâliyle tehditkâr bir özne hâline gelir.

Bu yaklaşım Rossetti’nin şiirlerinde de sürer. Kassandra sonetinde geçen “Yol saçlarını, yol Kassandra” dizesiyle antik dünyanın en yalnız figürlerinden biriyle karşılaşırız. Kassandra, Troya’nın yıkılacağını önceden gören ve söyleyen, ancak tanrı Apollon’un laneti nedeniyle kimse tarafından ciddiye alınmayan bir kâhindir. Rossetti, Kassandra’yı romantik bir trajedi figürü olarak sunmaz. Şiir gösterişli değildir; sessiz ve ağır ilerler. Kassandra’nın sesi yükselmez, bağırmaz; ama yankılanır. Bu yankı, sözün artık etkisini yitirdiği bir yerde dolaşır ve tam da bu yüzden huzursuzluk yaratır.

Kassandra’nın uyarıları yalnızca Troya halkı tarafından değil, en yakınındaki insanlar tarafından da duyulmaz. Bu ayrıntı, trajediyi derinleştirir. Kassandra’nın ıstırabı, Troya’nın yıkılacak olmasından çok, bu yıkımı engelleyemeyeceğini bilmenin kesinliğinden doğar. Şiir burada önemli bir kırılma yaratır. Bilginin güce dönüşmediği bir durumda, bilmenin kendisi bir yük hâline gelir. Bu hâliyle şiir, Viktorya dönemine özgü iyimserlikten uzaklaşır; varoluşsal bir karanlığa yaklaşır.

Rossetti aynı zamanda savaş kahramanlığını da örtük biçimde sorgular. Kassandra’nın uyarılarının “miğferin üzerinde dolaşan kargalar”a benzetilmesi, Hektor gibi figürlerin yüceltilmesini ince bir ironiyle bozar. Yıkımın kaçınılmazlığı kehanetin doğruluğundan çok, bu düzenin kendisinden kaynaklanır. Burada, bu ürümüş bir düzenin içinde erdem bile anlamını yitirir.

Şiirde, bütün o sessizliğin içinde yine de sesler duyarız. Çığlıklar ve uğultular şiir boyunca yankılanır. Bu da Kassandra’yı yalnızca mitolojik değil, politik bir metne dönüştürür.

Söz karşılık bulmadığında, hakikat bedene saklanır. Kassandra’nın saçlarını yolması bir delilik hâli değil, sıkışıp kalan hakikatin çaresizce bedenden taşmaya çalışmasıdır. Troya yıkıldığında Kassandra haklı çıkar; ama bu haklılık hiçbir şeyi değiştirmez.

Mitin asıl kırılması da zaten buradadır: doğruyu söylemek yetmez, birilerinin dinlemesi gerekir.

İlk bakışta antik dünyaya ait bir masal ya da 19. yüzyıl resimlerinin çerçevesine sıkışıp kalmış bir hikâye gibi görünse de kadınların saçları ve politika ile olan bağ, bu çağla da paralellikler taşıyor. Bu yüzden 2022’de İranlı kadınlar saçlarını kesmeye başladıklarında, aklıma ilk gelen, Lilith ve Cassandra’nın saçları olmuştu.

İranlı kadınlar bütünüyle yeni bir dil icat etmiyordu. Saçın İran tarihinde uzun zamandır yasın ve kopuşun bedensel ifadesi olarak var olduğunu biliyoruz. Gisuborān geleneğinde kadınlar, kayıplarını saçlarını keserek taşır. Şehnâme’de Siyavuş’un ölümünden sonra Farangis’in saçını kesmesi bu dilin erken örneklerindendir. Ama 2022’de saçlarını kestiklerinde, bu eski dili bugünün politik bağlamında yeniden konuşturmuş oldular. Yas, bireysel değil, sistematik bir baskının yasına ve direniş biçimine dönüştü.

Geçen hafta ise bu kez Kürt kadınları yine benzer bir dil üzerinden bir şeyler anlatıyordu. Saçlarını keserek ya da yolarak değil, bu kez örerek.

Troya Savaşı’ndan binlerce yıl sonra, yanı başımızdaki Suriye’de, savaşın sona erdiği ilan edilirken, ateşkeslerin ve diplomatik söylemlerin arasındaki belirsizlikler yine önce kadınların hayatlarını belirliyor, etkiliyor. Ocak ayının son günlerinde, Rojova’da çekildiği belirtilen kısa bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, silahlı bir erkeğin bir Kürt kadının saç örgüsünü kestiği görülüyordu. Bu saldırı bireysel değil, hem Kürt kadınlarının onuruna ve varlığına yönelik bir aşağılama; hem de tüm dünyanın geleceğine yönelik bir tehdit olarak görüldü ve dünya çapında bir protestoya dönüştü.

Dünyanın farklı yerlerinde kadınların saçlarını örerek verdikleri karşılık, bir performans değil, Kassandra’nın Troya’da tek başına taşıdığı yükün, kolektif bir beden diline dönüşme çabasıydı. Kürt kadınlarının saçlarını örmesi başka bir ihtimali hatırlatıyordu: gücün sessizce kurulan sürekliliklerden de doğabileceğini.

Tarihteki bütün iktidarlar için asıl rahatsız edici olan da zaten bu değil midir? Yalnız bir çığlık bastırılabilir. Ama farklı bedenlerde, farklı yerlerde, aynı sakinlikle tekrarlanan sessiz bir hareketi susturmak her zaman zordur.