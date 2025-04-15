Troya’nın mirası kadınların ellerinde

Kültür Sanat Servisi

Çanakkale Troya Müzesi, Ezine Halk Eğitim Merkezi’nin özel sergisine kapılarını açıyor. ‘Troya’dan Çanakkale’ye Tarihin Nakışları’ sergisi, 16-21 Nisan tarihleri arasında müzenin sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılış töreni ise 16 Nisan Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Ezine Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı merkez ve köylerdeki kurslarda görev alan öğretmenler ve tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin kaneviçe, seramik, sabun, deri aksesuar ve ahşap boyama kurslarındaki üretimleri sergide yer alıyor.

Kursiyerler, bu eserlerde Troya tarihine ait mitolojik figürleri, kahramanları ve desenleri özgün yorumlarıyla yeniden şekillendirdi. Sergi, geçmişin izlerini günümüzün sanatsal bakış açısıyla harmanlayarak, Troya’nın kültürel mirasını yeni nesillere aktarma ve bu topraklarla kurulan ilişkiyi güçlendirme amacını taşıyor. Aynı zamanda bu sergi, yerel kadınların üretkenliğini ve sanatsal yeteneklerini gözler önüne sererek, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasında kadınların üstlendiği önemli rolü de vurguluyor.