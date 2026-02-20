TRT'den geri adım: Coca Cola için 'soykırım destekçisi' dediği haberi kaldırdı

TRT, dün yayımladığı "Soykırım destekçisi Coca Cola'nın firmasına cinsiyet ayrımcılığı davası açıldı" başlıklı haberini kaldırdı. Haberin başlığı yazıldığında arama motorunda görünürken, haberin içeriğine ulaşılamıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kamu televizyonu TRT'nin internet haber sitesi olan olan TRT Haber, dün (19 Şubat 2026) Coca-Cola Beverages Northeast şirketinin Eylül 2024'te Connecticut'ta yaklaşık 250 kadın çalışan için düzenlediği etkinlikte federal yasaları ihlal ettiğine dair bir habere yer verilmişti.

İngiliz The Guardian gazetesine dayandırılan haber, "Soykırım destekçisi Coca-Cola’nın firmasına cinsiyet ayrımcılığı davası açıldı’ başlığıyla yayınlanmıştı.

Haberde kadın ve erkek çalışanlara eşitlik vurgusu yapılırken başlıkta Coca-Cola için ‘soykırım destekçisi’ ifadesi kullanıldı.

Ancak haber bir süre sonra siteden herhangi bir açıklama yapmadan kaldırıldı.