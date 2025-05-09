TRT denetimden kaçırılacak: Şirketlere ihale kanunu muafiyeti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi ise Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyecek hususları içerdikleri gerekçesiyle çok sayıda düzenlemeyi iptal etti.

AYM’nin iptal kararlarının ardından, AKP hükümetlerinde olağan hale gelen torba yasa uygulaması devreye sokuldu. Birbiri ardına TBMM’ye getirilen torba teklifler ile tartışmalı birçok düzenleme Meclis’ten geçirildi.

AKP VE MHP OYLARIYLA

AKP’nin, AYM’nin KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden Meclis’e sunduğu torba tekliflere 25 Nisan’da bir yenisi daha eklendi. AKP’nin 25 Nisan’da TBMM Başkanlığı’na sunduğu, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 7 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Muhalefetin tüm itirazlarına karşın yasa maddeleri, komisyonun AKP ve MHP’li üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Teklifin, 12 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’na indirileceği öğrenildi.

TRT’YE SERBESTLİK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilen kanun teklifi ile TRT Genel Müdürü’ne en yüksek devlet memuru aylığı ödenmesinin önünü açıldı. Teklifteki en dikkati çeken madde ise TRT’nin şirket kurabilmesine, özel sektörle ortaklık yapabilmesine olanak sağlayan madde oldu. Maddede öte yandan, TRT’nin kuracağı ve ortak olduğu şirketlerin her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık ve yapım işlerinin Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olması da öngörüldü. TRT personelinin ek göstergelerinin Cumhurbaşkanlığınca belirlenmesi ve kurumda özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılması da kanun teklifindeki maddeler arasında yer aldı.

AYRICALIKLI PERSONEL

Komisyon toplantısına katılan KESK Temsilcisi Şaziment Banu Savaş, TRT şirketlerinin Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmamasını öngören teklifi eleştirdi. Şirketlerin denetimden uzak ve “İstenilen yapılabileceği bir yapıya” kavuşturulacağını kaydeden Savaş, “Ayrıca, kurum personelinin de bu şirketlerde Başkan veya üye olarak görevlendirilmesi, verilecek ücretin herhangi bir sınırının belli olmaması, bu kişilerin TRT personeli olarak da haklarını almaya devam edecek olmalarının düzenlenmesinin birtakım ayrıcalıklı personel yaratacağı düşüncesindeyiz” dedi.

YURTTAŞ’IN PARASIYLA HARCAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TRT’nin harcamalarının yüzde 86’sının yurttaşın harcamalarından kesilen vergilerle finanse edildiğini söyledi. TRT’nin kuracağı ve ortağı olacağı şirketlerin Kamu İhale Mevzuatı’ndan muaf olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TRT şirketleri kamu ihale mevzuatından ve Sayıştay denetiminden, dolayısıyla meclis denetiminden muaf olacak. Milyarlarca lira harcama yapılacak ancak ne Sayıştay’a ne de Meclise hesap sorabilecek. TRT’nin 2023’teki 21 milyar TL’lik gelirinin 18,2 milyar TL’si yurttaşın vergilerinden oluşuyor. TRT’nin dışarıya yaptırdığı programların ne kadara mal olduğunu gerek KİT komisyonunda gerekse plan bütçe komisyonunda sorduğumuz zaman ise ‘Ticari sır’ denilerek bilgi verilmiyor. TRT’nin yurt dışında kurduğu TRT World News UK Limited de Sayıştay’ın denetimi dışında tutuluyor.”