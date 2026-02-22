TRT dizisi setinde kaza: Oyuncunun parmağı kopma noktasına geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinin setinde bir kaza meydana geldi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yüksek tempolu bir aksiyon sahnesi çekimi sırasında yaşanan kazada oyuncu Rabia Soytürk'ün baş parmağını ciddi şekilde yaraladığı ve parmağının kopma noktasına geldiği belirtildi.

Olay sırasında set ekibinin büyük panik yaşadığı ve oyuncuya ilk müdahalenin hemen olay yerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kısa sürede hastaneye kaldırılan Soytürk, acil serviste tedavi altına alındı.

Magazin haberleriyle gündeme gelen kazayla ilgili paylaşım yapan medya isimlerinden biri, oyuncunun taburcu edildiğini ve sağlık durumunun şu an iyi olduğunu belirtti.