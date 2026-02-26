TRT dizisinde başrol değişti: İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığını kabul eden İsmail Hacıoğlu'nun, başrolünü üstlendiği TRT dizisinden çıkarılmasının ardından dizinin yeni başrol oyuncusunun Alperen Duymaz olduğu öğrendildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Duymaz, kanalın kendisine yaptığı teklifi prensipte kabul ederek, dizinin başrolü için anlaşmayı gerçekleştirdi.

Bir süredir set çalışmalarına ara veren ekibin çekimlere yeniden başlayacağı aktarıldı.