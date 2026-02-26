Giriş / Abone Ol
TRT dizisinde başrol değişti: İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullandığını kabul eden ve başrolünü üstlendiği TRT dizisi Cennetin Çocukları'nın kadrosundan çıkarılan İsmail Hacoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu.

Güncel
  • 26.02.2026 11:28
  • Giriş: 26.02.2026 11:28
  • Güncelleme: 26.02.2026 11:37
Kaynak: Haber Merkezi
TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığını kabul eden İsmail Hacıoğlu'nun, başrolünü üstlendiği TRT dizisinden çıkarılmasının ardından dizinin yeni başrol oyuncusunun Alperen Duymaz olduğu öğrendildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Duymaz, kanalın kendisine yaptığı teklifi prensipte kabul ederek, dizinin başrolü için anlaşmayı gerçekleştirdi.

Bir süredir set çalışmalarına ara veren ekibin çekimlere yeniden başlayacağı aktarıldı.

