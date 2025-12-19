TRT Haber'de canlı yayına 'yeter' çığlığı yansıdı

TRT Haber'in canlı yayını sırasında bir kadının 'yeter' diye bağırarak ceketini fırlattığı görüldü.

Anayasa gereği tarafsız yayıncılık yükümlülüğü bulunan ve yurttaşın vergileri ile finanse edilen TRT'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

TRT Haber'in dün saat 17.10'da Rasim Kılıç'ın sunduğu program sırasında Ankara'da görevli muhabir Muhammet Mücahit Dereli canlı yayına bağlandı.

Dereli, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adının "Emniyet Başkanlığı" olarak değiştirileceğini aktarırken arkada bulunan stüdyoda gerginlik meydana geldi.

CEKETİNİ FIRLATTI

Canlı yayına yansıyan görüntülerde bir kadının arkada bulunan ofise girerek 'yeter' diye bağırdığı ve ceketini çıkardıktan sonra fırlattığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, basın emekçilerinin mobbinge uğradığına dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ise kadının TRT'de yalan haberler yapmaktan şikayet ettiği yorumunu yaptı. TRT'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte söz konusu görüntüler: