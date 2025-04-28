TRT Haber muhabiri Murat Söylemez'den 'muhaliflere suikast' çağrısı

TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 6 Nisan tarihinde CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak yaptığı paylaşımına verdiği yanıtta, "Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?" ifadelerini kullandı.

Muhalifler için 'suikast' imasında bulunan Söylemez tepkilerin ardından açıklama yaptı. Söylemez, "Rusya’daki yönetim tarzı ile ülkemizdeki ifade özgürlüğü arasındaki farkı vurgulamak istedim" dedi.

TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak yaptığı paylaşımına verdiği yanıtla tepki çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan bir paylaşımda bulunarak, “Artık haddini bil!” ifadelerini kullanmıştı.

Fidan’ın paylaşımının altına gelen yorumlardan biri dikkat çekti. TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Bakan Fidan’a seslenerek skandal bir paylaşım yaptı.

"PUTİN'E MUHALİF KİM VARSA ÖTE TARAFI BOYLADI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden 'suikast' imasında bulunan Söylemez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?"

TEPKİ GELİNCE AÇIKLAMA YAPTI: YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

Paylaşım büyük tepki çekerken, Murat Söylemez konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Söylemez şu ifadeleri kullandı:

"Haberde belirtildiği üzere, yaptığım yorumda gazetecilik mesleğim gereği Rusya’daki yönetim tarzı ile ülkemizdeki ifade özgürlüğü arasındaki farkı vurgulamak istedim.

Ülkemizde, Cumhurbaşkanımıza yönelik en ağır eleştirilerin bile serbestçe dile getirilebildiğini ifade etmeye çalıştım.

Herhangi bir şekilde halkı kin ve nefrete sevk edici bir yorumda bulunmadım. Ancak mesajım bazı art niyetli kişiler tarafından yanlış anlaşılmış ve kasıtlı olarak çarpıtılmıştır.

Haberde yansıtıldığı gibi herhangi bir kesimi veya topluluğu hedef göstermem kesinlikle söz konusu değildir.

Yorumumda “Biz sizin yanınızdayız” ifadesi ile cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi, onun yaptığı hizmetlere olan güvenimizi vurguladım, ayrıca devletime olan desteğimi ifade ettim, bunu da yanlış yere çektiler.

Bilmem anlatabildim mi ifadesiyle de ülkemizde ne kadar özgür bir ortam olduğunu belirtmek istedim.

Bu nedenle, avukatım ile birlikte yapılan yanlış yorumlar ve iftiralar hakkında gerekli hukuki girişimleri başlatacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."