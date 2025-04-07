TRT, Meclis gündeminde: "Kamu yayıncılığı ilkeleri nasıl denetleniyor?"

TRT’nin tüketim boykotu çağrısına destek veren sanatçıları projelerinden çıkarması Meclis gündemine taşındı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

TRT’nin, yalnızca görüş belirttiği için sanatçıları cezalandırmasının kabul edilemez olduğunu belirten Çelenk, “Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ifade özgürlüğü, kamu yayıncılığı yapan bir kurum tarafından ihlal ediliyor. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen TRT'nin sanatçıları projelerden çıkarması toplum gündemindeki önemli meselelere ilişkin fikir çeşitliğinin ve meşru tartışmanın siyasi iktidar lehine baskılanmasıdır” dedi.

SANATÇILAR PROJELERDEN ÇIKARILDI, DİZİLER KALDIRILDI

TRT, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 2 Nisan 2025 tarihinde yapılan tüketim boykotuna destek verdikleri gerekçesiyle Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Furkan Andıç gibi oyuncuları projelerden çıkardı. Ayrıca, senarist Ali Aydın’ın yazdığı “Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisi dijital platformdan kaldırıldı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk

Sevilay Çelenk, TRT'nin bu kararları nasıl gerekçelendirdiğini ve bu karara yön veren kriterlerin ne olduğunu sorguladı.

"TARAFSIZLIK İLKESİ AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR"

TRT’nin tarafsızlık ve çoğulculuk yükümlülüğüne çok uzun zamandır aykırı davrandığını ifade eden Çelenk, “TRT’nin yalnızca iktidarın politik çizgisine uygun görüşleri destekleyerek, farklı düşünen sanatçıları fikirlerini açıklamaları nedeniyle cezalandırması kabul edilemez” diye konuştu.

TRT’NİN MALİ KAYNAKLARI DA GÜNDEMDE

Önergede ayrıca TRT bandrol gelirlerinin miktar ve kullanımı da sorgulandı. Yalnızca 2021-2023 yılları arasında 29,5 milyar TL bandrol geliri elde eden TRT’nin kamu kaynaklarını hangi esaslara göre kullandığını soran Çelenk, TRT'nin 2004–2024 yılları arasında elde ettiği bandrol gelirlerinin yıllara göre dağılımı ve bu kaynakların ne şekilde harcandığı konusunda bilgi talep etti.