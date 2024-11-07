TRT önünde eylem: "TRT, mülakat zulmüne ortak olma"

Mülakat mağduru öğretmenlerin hak arayışı sürerken eğitim emekçileri hakkında kara propoganda haberine imza TRT protesto edildi. Eğitim Sen İstanbul Şubeleri’nin çağrısı ile Harbiye’deki TRT Radyosu önünde bir araya gelen mülakat mağdurları ve sendika üyeleri TRT’nin önüne siyah çelenk bıraktı.

Burada yapılan konuşmalarda “Devletin kanalının öğretmenlerin hak mücadelesini baltalamak için kullanılması kabul edilemez. TRT mülakat zulmüne ortak olma” denildi.

Halktan toplanan vergilerin aktarıldığı TRT’nin iktidarın sözcülüğüne soyunarak haklarını isteyen öğretmenlerin şeyhine yayınlar yapmasının kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Öğretmenler KPSS’den sonra yapılan mülakatlarda adaletsiz bir puanlama yapıldığını, emeklerinin çalındığını söylüyor.

TRT de mülakat mağduru öğretmenlerin hak arayışına karşı kara propaganda yapan bir haber hazırlamıştı. Eğitimciler tepki çeken haber nedeniyle eylem kararı almıştı.