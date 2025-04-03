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TRT oyunculara savaş açtı: Bir oyuncunun daha işine son verildi

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT’nin Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu da TRT’nin Muhabir dizisinden çıkarıldı.

Güncel
  • 03.04.2025 15:42
  • Giriş: 03.04.2025 15:42
  • Güncelleme: 03.04.2025 15:46
Kaynak: Haber Merkezi
TRT oyunculara savaş açtı: Bir oyuncunun daha işine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısına destek veren sanatçılara yönelik engellemeler sürüyor.

Boykota destek çağrısı yapan 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan diziden çıkarılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre TRT’nin Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu da TRT’nin Muhabir dizisinden çıkarıldı.

Emrah Aguş‘un yönettiği SO Medya imzalı dizinin çekimleri önceki gün başlamıştı. Bir kanalda yaşanan olayları konu alan 10 bölümlük Muhabir dizisinde Gümülcinelioğlu, editör Duygu Bilgin’i canlandıracaktı.

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat’la ilgili "Yanındayım gülüm" paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek veren Boran Kuzum çekimlere bir gün kala TRT Tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

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