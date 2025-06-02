TRT spikeri hem zorba hem utanmaz

Haber Merkezi

‘Esaretten Cesarete’ kısa film yarışmasında ‘Kurtlar’ filmiyle ödül alırken yönetmen Ecre Begüm Bayrak’ı hedef gösteren törenin sunucusu TRT spikeri Oya Eren Özkan’ın avukatından skandal bir açıklama geldi.

Özkan’ın avukatı Begüm Ece Pazarcı şunları dedi: ‘Müvekkilim Türk gençliğini DHKP-C’li teröristler üzerinden marjinalleştirmeye çalışan gruplara güzellemeler yapılması sonrası “Siyasi mesajlar vermeyelim” diyerek sahneden inmiş, vatansever her vatandaşın yapacağı gibi açıklamalara karşı demokratik tepki göstermiştir. Meseleyi bambaşka yansıtarak taraflı haber yapan başta Halk Tv ve Oda TV’ye ve linç kampanyası başlatan X hesaplarına karşı gerekli hukuki yollara başvuracağız.’

Grup Yorum ise sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile sansüre karşı mücadelelerinde grubun tüm albümlerinin yer aldığı bir bağlantı paylaşarak müziklerini dinleyicilere ulaştırdı."