TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

TRT Spor'un spikeri Erdoğan Arıkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Gördüğü destek karşısında duygulandığını dile getiren Arıkan, "Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.