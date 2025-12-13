TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (13 Aralık 2025 Cumartesi)
13 Aralık 2025 Cumartesi günü TRT Spor’da hangi maçlar canlı yayınlanacak? Efeler Ligi maçlar saat kaçta? Bugün Sultanlar Ligi maçlar var mı? TRT Spor yayın akışında günün öne çıkan programları hangileri? Tüm yanıtlar haberimizde.
Spor tutkunlarının yakından takip ettiği TRT Spor yayın akışı belli oldu. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü TRT Spor ekranlarında voleyboldan basketbola, motorsporlarından özel spor programlarına kadar dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Peki bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar canlı yayınlanacak?
TRT SPOR BUGÜNKÜ CANLI MAÇLAR (13 ARALIK 2025)
TRT Spor’da bugün özellikle Efeler Ligi, Sultanlar Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor.
|Saat
|Karşılaşma
|Organizasyon
|11:55
|Gazişehir Gaziantep – Şanlıurfa BŞB SK
|Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
|13:55
|İstanbul Gençlik – On Hotels Alanya Bld.
|SMS Grup Efeler Ligi
|16:25
|Spor Toto – Altekma
|SMS Grup Efeler Ligi
|18:55
|Ziraat Bankkart – Halkbank
|SMS Grup Efeler Ligi
|01:00
|Fenerbahçe Medicana – VakıfBank (Tekrar)
|Vodafone Sultanlar Ligi
TRT SPOR GÜNÜN ÖNE ÇIKAN PROGRAMLARI
Maç yayınlarının yanı sıra TRT Spor’da gün boyu birçok özel spor programı da ekranlarda olacak.
- Olimpiyat Yıldızları: Olimpiyatlara katılma hakkı alan sporcuların hazırlık süreçleri
- Süper Spor: Formula 1, MotoGP ve otomobil dünyasından gelişmeler
- 41. Dakika: Günün spor gündemine dair analizler
- Sahada Kadınlar: Kadın sporcuların hikâyeleri
- Ultra: Ekstrem sporlar ve macera dünyası
TRT SPOR YAYIN AKIŞI (SAAT SAAT)
|Saat
|Program
|10:05
|Ultra
|10:20
|Yenilmezler
|10:45
|Olimpiyat Yıldızları
|11:00
|Haber Bülteni
|11:15
|Süper Spor
|11:40
|6. Adam
|11:55
|Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
|13:40
|Ultra
|13:55
|Efeler Ligi: İstanbul Gençlik – Alanya Bld.
|16:00
|Yapabilir Misin?
|16:15
|Sahada Kadınlar
|16:25
|Efeler Ligi: Spor Toto – Altekma
|18:55
|Efeler Ligi: Ziraat Bankkart – Halkbank
|21:00
|41. Dakika
|22:10
|Yenilmezler
|01:00
|Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Medicana – VakıfBank (Tekrar)
Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?
Bugün TRT Spor’da Efeler Ligi, Sultanlar Ligi tekrar maçı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi maçları yayınlanacak.
Ziraat Bankkart – Halkbank maçı saat kaçta?
Ziraat Bankkart – Halkbank karşılaşması saat 18:55’te başlayacak.
Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşması TRT Spor ekranlarından tekrar olarak yayınlanacak.
GENEL DEĞERLENDİRME
13 Aralık 2025 Cumartesi TRT Spor yayın akışı, özellikle voleybolseverler için oldukça zengin bir içerik sunuyor. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi maçlarının yanı sıra gün boyu yayınlanan özel spor programları, spor dolu bir gün vadediyor. TRT Spor, bugün de farklı branşlardaki canlı yayınlarla spor tutkunlarını ekran başına davet ediyor.