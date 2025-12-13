TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (13 Aralık 2025 Cumartesi)

Spor tutkunlarının yakından takip ettiği TRT Spor yayın akışı belli oldu. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü TRT Spor ekranlarında voleyboldan basketbola, motorsporlarından özel spor programlarına kadar dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Peki bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar canlı yayınlanacak?

TRT SPOR BUGÜNKÜ CANLI MAÇLAR (13 ARALIK 2025)

TRT Spor’da bugün özellikle Efeler Ligi, Sultanlar Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor.

Saat Karşılaşma Organizasyon 11:55 Gazişehir Gaziantep – Şanlıurfa BŞB SK Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 13:55 İstanbul Gençlik – On Hotels Alanya Bld. SMS Grup Efeler Ligi 16:25 Spor Toto – Altekma SMS Grup Efeler Ligi 18:55 Ziraat Bankkart – Halkbank SMS Grup Efeler Ligi 01:00 Fenerbahçe Medicana – VakıfBank (Tekrar) Vodafone Sultanlar Ligi

TRT SPOR GÜNÜN ÖNE ÇIKAN PROGRAMLARI

Maç yayınlarının yanı sıra TRT Spor’da gün boyu birçok özel spor programı da ekranlarda olacak.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (SAAT SAAT)

Saat Program 10:05 Ultra 10:20 Yenilmezler 10:45 Olimpiyat Yıldızları 11:00 Haber Bülteni 11:15 Süper Spor 11:40 6. Adam 11:55 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 13:40 Ultra 13:55 Efeler Ligi: İstanbul Gençlik – Alanya Bld. 16:00 Yapabilir Misin? 16:15 Sahada Kadınlar 16:25 Efeler Ligi: Spor Toto – Altekma 18:55 Efeler Ligi: Ziraat Bankkart – Halkbank 21:00 41. Dakika 22:10 Yenilmezler 01:00 Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Medicana – VakıfBank (Tekrar)

