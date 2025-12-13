Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (13 Aralık 2025 Cumartesi)

13 Aralık 2025 Cumartesi günü TRT Spor’da hangi maçlar canlı yayınlanacak? Efeler Ligi maçlar saat kaçta? Bugün Sultanlar Ligi maçlar var mı? TRT Spor yayın akışında günün öne çıkan programları hangileri? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 13.12.2025 11:32
  • Giriş: 13.12.2025 11:32
  • Güncelleme: 13.12.2025 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (13 Aralık 2025 Cumartesi)

Spor tutkunlarının yakından takip ettiği TRT Spor yayın akışı belli oldu. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü TRT Spor ekranlarında voleyboldan basketbola, motorsporlarından özel spor programlarına kadar dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Peki bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar canlı yayınlanacak?

TRT SPOR BUGÜNKÜ CANLI MAÇLAR (13 ARALIK 2025)

TRT Spor’da bugün özellikle Efeler Ligi, Sultanlar Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor.

SaatKarşılaşmaOrganizasyon
11:55Gazişehir Gaziantep – Şanlıurfa BŞB SKTekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
13:55İstanbul Gençlik – On Hotels Alanya Bld.SMS Grup Efeler Ligi
16:25Spor Toto – AltekmaSMS Grup Efeler Ligi
18:55Ziraat Bankkart – HalkbankSMS Grup Efeler Ligi
01:00Fenerbahçe Medicana – VakıfBank (Tekrar)Vodafone Sultanlar Ligi

TRT SPOR GÜNÜN ÖNE ÇIKAN PROGRAMLARI

Maç yayınlarının yanı sıra TRT Spor’da gün boyu birçok özel spor programı da ekranlarda olacak.

  • Olimpiyat Yıldızları: Olimpiyatlara katılma hakkı alan sporcuların hazırlık süreçleri
  • Süper Spor: Formula 1, MotoGP ve otomobil dünyasından gelişmeler
  • 41. Dakika: Günün spor gündemine dair analizler
  • Sahada Kadınlar: Kadın sporcuların hikâyeleri
  • Ultra: Ekstrem sporlar ve macera dünyası

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (SAAT SAAT)

SaatProgram
10:05Ultra
10:20Yenilmezler
10:45Olimpiyat Yıldızları
11:00Haber Bülteni
11:15Süper Spor
11:406. Adam
11:55Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
13:40Ultra
13:55Efeler Ligi: İstanbul Gençlik – Alanya Bld.
16:00Yapabilir Misin?
16:15Sahada Kadınlar
16:25Efeler Ligi: Spor Toto – Altekma
18:55Efeler Ligi: Ziraat Bankkart – Halkbank
21:0041. Dakika
22:10Yenilmezler
01:00Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Medicana – VakıfBank (Tekrar)

Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?

Bugün TRT Spor’da Efeler Ligi, Sultanlar Ligi tekrar maçı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi maçları yayınlanacak.

Ziraat Bankkart – Halkbank maçı saat kaçta?

Ziraat Bankkart – Halkbank karşılaşması saat 18:55’te başlayacak.

Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşması TRT Spor ekranlarından tekrar olarak yayınlanacak.

GENEL DEĞERLENDİRME

13 Aralık 2025 Cumartesi TRT Spor yayın akışı, özellikle voleybolseverler için oldukça zengin bir içerik sunuyor. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi maçlarının yanı sıra gün boyu yayınlanan özel spor programları, spor dolu bir gün vadediyor. TRT Spor, bugün de farklı branşlardaki canlı yayınlarla spor tutkunlarını ekran başına davet ediyor.

BirGün'e Abone Ol