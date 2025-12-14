TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (14 Aralık 2025 Pazar)

Sporseverlerin yakından takip ettiği TRT Spor yayın akışı netleşti. 14 Aralık 2025 Pazar günü TRT Spor ekranlarında voleybol, ampute futbol, basketbol ve birçok branşta canlı karşılaşmalar ve tekrar yayınları izleyiciyle buluşacak. Özellikle Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi maçları günün öne çıkan içerikleri arasında yer alıyor.

TRT SPOR BUGÜNKÜ CANLI MAÇLAR (14 ARALIK 2025)

Bugün TRT Spor’da özellikle Vodafone Sultanlar Ligi ve Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmaları dikkat çekiyor.

Saat Karşılaşma Organizasyon Yayın Türü 12:30 Şahinbey Belediye SK – Malatya BB SK Ampute Futbol Süper Ligi Canlı 14:00 VakıfBank – Nilüfer Belediyesi Eker Vodafone Sultanlar Ligi Canlı 16:25 İlbank – Aras Kargo Vodafone Sultanlar Ligi Canlı 18:55 Galatasaray Daikin – Beşiktaş Vodafone Sultanlar Ligi Canlı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (SAAT SAAT)

Saat Program Not 07:00 Haber Bülteni - 07:15 Ziraat Bankkart – Halkbank Tekrar 09:10 41. Dakika Tekrar 09:50 Sormazsam Olmaz Tekrar 10:15 Yapabilir Misin? Tekrar 10:25 Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası - 12:30 Şahinbey Bld. – Malatya BB Canlı 14:00 VakıfBank – Nilüfer Bld. Eker Canlı 16:00 Spor Üniversitede - 16:25 İlbank – Aras Kargo Canlı 18:30 Pedalın Senfonisi Tekrar 18:45 Ultra Tekrar 18:55 Galatasaray Daikin – Beşiktaş Canlı 21:00 Haber Bülteni - 21:15 41. Dakika Tekrar 21:55 Sormazsam Olmaz Tekrar 22:20 Ziraat Bankkart – Halkbank Tekrar 00:15 Olimpiyat Yıldızları Tekrar 00:30 Haber Bülteni - 00:45 Yenilmezler Tekrar 01:10 Pedalın Senfonisi Tekrar 01:25 Süper Spor Tekrar 01:50 Spor Toto – Altekma Tekrar 03:40 NBA Stüdyosu - 04:10 Binicilik Magazin - 04:35 Kardeşler Takımı Tekrar 05:10 Altın Kemer Tekrar 05:40 Paralimpik Spor - 06:50 6. Adam -

Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?

Bugün TRT Spor’da Ampute Futbol Süper Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmaları canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray – Beşiktaş voleybol maçı saat kaçta?

Galatasaray Daikin – Beşiktaş karşılaşması saat 18:55’te başlayacak.

TRT Spor yayın akışında tekrar programlar var mı?

Evet, gün boyunca Efeler Ligi maçları ve spor programlarının tekrar yayınları yer alıyor.

14 Aralık 2025 Pazar TRT Spor yayın akışı, özellikle voleybolseverler için dopdolu bir gün sunuyor. Sultanlar Ligi’nde oynanacak kritik maçların yanı sıra ampute futbol ve farklı branşlardaki içerikler, TRT Spor’u gün boyu takip edilir kılıyor. Sporla dolu bir pazar günü için TRT Spor ekranları önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.