TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (14 Aralık 2025 Pazar)

14 Aralık 2025 Pazar günü TRT Spor’da hangi maçlar canlı yayınlanacak? Galatasaray – Beşiktaş voleybol derbisi TRT Spor yayın akışında saat kaçta yer alıyor? TRT Spor’da bugün canlı maçların dışında hangi tekrar ve spor programları ekrana gelecek? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 14.12.2025 08:00
  • Giriş: 14.12.2025 08:00
  • Güncelleme: 14.12.2025 08:00
Kaynak: Haber Merkezi
Sporseverlerin yakından takip ettiği TRT Spor yayın akışı netleşti. 14 Aralık 2025 Pazar günü TRT Spor ekranlarında voleybol, ampute futbol, basketbol ve birçok branşta canlı karşılaşmalar ve tekrar yayınları izleyiciyle buluşacak. Özellikle Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi maçları günün öne çıkan içerikleri arasında yer alıyor.

TRT SPOR BUGÜNKÜ CANLI MAÇLAR (14 ARALIK 2025)

Bugün TRT Spor’da özellikle Vodafone Sultanlar Ligi ve Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmaları dikkat çekiyor.

SaatKarşılaşmaOrganizasyonYayın Türü
12:30Şahinbey Belediye SK – Malatya BB SKAmpute Futbol Süper LigiCanlı
14:00VakıfBank – Nilüfer Belediyesi EkerVodafone Sultanlar LigiCanlı
16:25İlbank – Aras KargoVodafone Sultanlar LigiCanlı
18:55Galatasaray Daikin – BeşiktaşVodafone Sultanlar LigiCanlı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (SAAT SAAT)

SaatProgramNot
07:00Haber Bülteni-
07:15Ziraat Bankkart – HalkbankTekrar
09:1041. DakikaTekrar
09:50Sormazsam OlmazTekrar
10:15Yapabilir Misin?Tekrar
10:25Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası-
12:30Şahinbey Bld. – Malatya BBCanlı
14:00VakıfBank – Nilüfer Bld. EkerCanlı
16:00Spor Üniversitede-
16:25İlbank – Aras KargoCanlı
18:30Pedalın SenfonisiTekrar
18:45UltraTekrar
18:55Galatasaray Daikin – BeşiktaşCanlı
21:00Haber Bülteni-
21:1541. DakikaTekrar
21:55Sormazsam OlmazTekrar
22:20Ziraat Bankkart – HalkbankTekrar
00:15Olimpiyat YıldızlarıTekrar
00:30Haber Bülteni-
00:45YenilmezlerTekrar
01:10Pedalın SenfonisiTekrar
01:25Süper SporTekrar
01:50Spor Toto – AltekmaTekrar
03:40NBA Stüdyosu-
04:10Binicilik Magazin-
04:35Kardeşler TakımıTekrar
05:10Altın KemerTekrar
05:40Paralimpik Spor-
06:506. Adam-

Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?

Bugün TRT Spor’da Ampute Futbol Süper Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmaları canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray – Beşiktaş voleybol maçı saat kaçta?

Galatasaray Daikin – Beşiktaş karşılaşması saat 18:55’te başlayacak.

TRT Spor yayın akışında tekrar programlar var mı?

Evet, gün boyunca Efeler Ligi maçları ve spor programlarının tekrar yayınları yer alıyor.

14 Aralık 2025 Pazar TRT Spor yayın akışı, özellikle voleybolseverler için dopdolu bir gün sunuyor. Sultanlar Ligi’nde oynanacak kritik maçların yanı sıra ampute futbol ve farklı branşlardaki içerikler, TRT Spor’u gün boyu takip edilir kılıyor. Sporla dolu bir pazar günü için TRT Spor ekranları önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.

