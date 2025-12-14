TRT SPOR YAYIN AKIŞI | Bugün hangi maçlar var? (14 Aralık 2025 Pazar)
14 Aralık 2025 Pazar günü TRT Spor’da hangi maçlar canlı yayınlanacak? Galatasaray – Beşiktaş voleybol derbisi TRT Spor yayın akışında saat kaçta yer alıyor? TRT Spor’da bugün canlı maçların dışında hangi tekrar ve spor programları ekrana gelecek? Tüm yanıtlar haberimizde.
Sporseverlerin yakından takip ettiği TRT Spor yayın akışı netleşti. 14 Aralık 2025 Pazar günü TRT Spor ekranlarında voleybol, ampute futbol, basketbol ve birçok branşta canlı karşılaşmalar ve tekrar yayınları izleyiciyle buluşacak. Özellikle Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi maçları günün öne çıkan içerikleri arasında yer alıyor.
TRT SPOR BUGÜNKÜ CANLI MAÇLAR (14 ARALIK 2025)
Bugün TRT Spor’da özellikle Vodafone Sultanlar Ligi ve Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmaları dikkat çekiyor.
|Saat
|Karşılaşma
|Organizasyon
|Yayın Türü
|12:30
|Şahinbey Belediye SK – Malatya BB SK
|Ampute Futbol Süper Ligi
|Canlı
|14:00
|VakıfBank – Nilüfer Belediyesi Eker
|Vodafone Sultanlar Ligi
|Canlı
|16:25
|İlbank – Aras Kargo
|Vodafone Sultanlar Ligi
|Canlı
|18:55
|Galatasaray Daikin – Beşiktaş
|Vodafone Sultanlar Ligi
|Canlı
TRT SPOR YAYIN AKIŞI (SAAT SAAT)
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Haber Bülteni
|-
|07:15
|Ziraat Bankkart – Halkbank
|Tekrar
|09:10
|41. Dakika
|Tekrar
|09:50
|Sormazsam Olmaz
|Tekrar
|10:15
|Yapabilir Misin?
|Tekrar
|10:25
|Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası
|-
|12:30
|Şahinbey Bld. – Malatya BB
|Canlı
|14:00
|VakıfBank – Nilüfer Bld. Eker
|Canlı
|16:00
|Spor Üniversitede
|-
|16:25
|İlbank – Aras Kargo
|Canlı
|18:30
|Pedalın Senfonisi
|Tekrar
|18:45
|Ultra
|Tekrar
|18:55
|Galatasaray Daikin – Beşiktaş
|Canlı
|21:00
|Haber Bülteni
|-
|21:15
|41. Dakika
|Tekrar
|21:55
|Sormazsam Olmaz
|Tekrar
|22:20
|Ziraat Bankkart – Halkbank
|Tekrar
|00:15
|Olimpiyat Yıldızları
|Tekrar
|00:30
|Haber Bülteni
|-
|00:45
|Yenilmezler
|Tekrar
|01:10
|Pedalın Senfonisi
|Tekrar
|01:25
|Süper Spor
|Tekrar
|01:50
|Spor Toto – Altekma
|Tekrar
|03:40
|NBA Stüdyosu
|-
|04:10
|Binicilik Magazin
|-
|04:35
|Kardeşler Takımı
|Tekrar
|05:10
|Altın Kemer
|Tekrar
|05:40
|Paralimpik Spor
|-
|06:50
|6. Adam
|-
Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?
Bugün TRT Spor’da Ampute Futbol Süper Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmaları canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray – Beşiktaş voleybol maçı saat kaçta?
Galatasaray Daikin – Beşiktaş karşılaşması saat 18:55’te başlayacak.
TRT Spor yayın akışında tekrar programlar var mı?
Evet, gün boyunca Efeler Ligi maçları ve spor programlarının tekrar yayınları yer alıyor.
14 Aralık 2025 Pazar TRT Spor yayın akışı, özellikle voleybolseverler için dopdolu bir gün sunuyor. Sultanlar Ligi’nde oynanacak kritik maçların yanı sıra ampute futbol ve farklı branşlardaki içerikler, TRT Spor’u gün boyu takip edilir kılıyor. Sporla dolu bir pazar günü için TRT Spor ekranları önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.