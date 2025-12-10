TRT Spor Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?

TRT Spor yayın akışı spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Bugün TRT Spor’da hangi maçların oynanacağı, canlı yayın saatleri, futbol mu yoksa basketbol mu ekrana geleceği merak konusu. Özellikle bugün hangi maçlar var, TRT Spor canlı izle, BKT Eurocup saat kaçta gibi aramalar internet kullanıcılarının gündeminde. İşte gün boyu ekranda olacak maçlar ve programlar...

TRT SPOR BUGÜNKÜ PROGRAM

Saat Program 15:25 Onsuz Asla 15:30 Dijital Gündem 16:00 Gündem Futbol 17:30 Dünyadan Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 BKT Eurocup Basketbol Karşılaşması Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca 21:00 BKT Eurocup Basketbol Karşılaşması Ratiopharm Ulm - Türk Telekom 23:00 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Manchester United - O.Lyon 01:00 Avrupa Stüdyosu 02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Real Madrid - Manchester City (Tekrar) 03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Benfica - Napoli (Tekrar) 05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Club Brugge - Arsenal (Tekrar)

BUGÜN TRT SPOR’DA HANGİ MAÇLAR CANLI YAYINLANACAK?

Bugünün en dikkat çeken yayınları arasında BKT Eurocup ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öne çıkıyor. Özellikle Bahçeşehir – Cluj Napoca ve Ratiopharm Ulm – Türk Telekom karşılaşmaları basketbolseverleri ekran başına toplayacak.

CANLI YAYIN SAATLERİ

TRT Spor bugün farklı spor branşlarını canlı yayında ekrana taşıyor. Akşam saatlerinde hem basketbol hem de futbol karşılaşmaları peş peşe yayınlanacak.

Bahçeşehir Koleji – Cluj Napoca: 19.00

Ratiopharm Ulm – Türk Telekom: 21.00

Manchester United – Lyon (Kadınlar Şampiyonlar Ligi): 23.00

TRT Spor canlı izle linki var mı?

TRT Spor canlı yayınlarını TRT’nin resmi dijital platformlarından izlemek mümkündür.

Basketbol maçları saat kaçta?

BKT Eurocup maçları 19.00 ve 21.00’de canlı olarak TRT Spor’da yayınlanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi tekrar maçları ne zaman?

Real Madrid – Manchester City, Benfica – Napoli ve Club Brugge – Arsenal maçları gece tekrar yayınında ekrana gelecektir.

Bugün TRT Spor yayın akışı özellikle basketbol ve futbol karşılaşmalarıyla oldukça yoğun bir program sunuyor. Canlı maçları takip etmek isteyen izleyiciler için akşam saatleri oldukça hareketli geçecek. TRT Spor bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı yukarıdaki tabloda ayrıntılı şekilde yer almaktadır.