TRT Spor Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?

TRT Spor’un gün boyu süren yayın akışı spor meraklılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle “Bugün hangi maçlar var?”, “TRT Spor canlı izle”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta?” ve “Samsunspor – AEK yayınevi bilgileri” gibi aramalar yoğun şekilde yapılırken, kanalın sabah özetlerinden gece tekrarlarına kadar tüm programı günün spor gündemini yakından takip etmek isteyenlere detaylı bir rehber sunuyor. İşte bugün TRT Spor ekranlarında yayınlanacak programların ve maçların saat saat tam listesi…

TRT SPOR BUGÜNKÜ YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler 08:00 İlk Baskı (Canlı) 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 10:15 Yapabilir Misin? (Tekrar) 10:25 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 Almanya Bundesliga Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:30 Dünyadan Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 Vodafone Sultanlar Ligi Voleybol: Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Canlı) 20:30 Spor Bülteni 21:15 Maç Özel 22:40 UEFA Şampiyonlar Ligi En Güzel Goller Klip 22:45 Maç Özel 00:00 Spor Artı 01:00 Maç Özel 02:30 UEFA Avrupa Ligi: Brann - Fenerbahçe (Tekrar) 04:15 UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - AEK (Tekrar) 06:00 UEFA Avrupa Ligi: Basel - Aston Villa (Tekrar)

BUGÜN TRT SPOR’DA HANGİ MAÇLAR VAR?

TRT Spor’un bugünkü yayın akışında hem voleybol hem futbol hem de Avrupa maçlarının özetleri yer alıyor. Özellikle voleybol ve Avrupa kupaları tekrar yayınları izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank (Voleybol) – 19:00 (Canlı)

– 19:00 (Canlı) Brann – Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi) – 02:30 (Tekrar)

(UEFA Avrupa Ligi) – 02:30 (Tekrar) Samsunspor – AEK (UEFA Konferans Ligi) – 04:15 (Tekrar)

(UEFA Konferans Ligi) – 04:15 (Tekrar) Basel – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) – 06:00 (Tekrar)

CANLI YAYIN VE MAÇ SAATLERİ

Günün tek canlı spor karşılaşması Vodafone Sultanlar Ligi’nden Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank mücadelesidir. Diğer tüm Avrupa maçları günün ilerleyen saatlerinde tekrar bölümleriyle ekrana gelmektedir.

Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?

Bugün canlı olarak Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank voleybol maçı yayınlanacak. Ayrıca Brann – Fenerbahçe ve Samsunspor – AEK maçlarının tekrarları gece saatlerinde ekrana gelecek.

Fenerbahçe maçı ne zaman yayınlanacak?

Brann – Fenerbahçe karşılaşması saat 02:30’da tekrar bölümüyle TRT Spor’da yayınlanacaktır.

Samsunspor – AEK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi’ndeki Samsunspor – AEK mücadelesi 04:15’te tekrar bölümüyle izlenebilir.

TRT Spor canlı yayın nasıl izlenir?

TRT Spor’un canlı yayınları TRT’nin dijital platformları ve resmi web sitesi üzerinden takip edilebilir.

Bugün TRT Spor ekranlarında spor dolu bir gün izleyicileri bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren özetler, analiz programları ve bültenler ekrana gelirken, akşamın en önemli canlı yayını Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank voleybol maçı olacak. Gece boyunca Avrupa kupaları maçlarının tekrarları futbolseverlere keyifli bir seyir sunacak. “TRT Spor yayın akışı: Bugün hangi maçlar var?” sorusunun tüm yanıtları yukarıdaki tabloda detaylı şekilde yer alıyor.