TRT Spor Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?

Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank voleybol maçı bugün TRT Spor’da saat kaçta canlı yayınlanacak? Bugün TRT Spor yayın akışında hangi maçlar ve spor programları yer alıyor? Brann – Fenerbahçe ve Samsunspor – AEK karşılaşmalarının tekrar yayınları hangi saatlerde ekrana gelecek? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 11.12.2025 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
TRT Spor’un gün boyu süren yayın akışı spor meraklılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle “Bugün hangi maçlar var?”, “TRT Spor canlı izle”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta?” ve “Samsunspor – AEK yayınevi bilgileri” gibi aramalar yoğun şekilde yapılırken, kanalın sabah özetlerinden gece tekrarlarına kadar tüm programı günün spor gündemini yakından takip etmek isteyenlere detaylı bir rehber sunuyor. İşte bugün TRT Spor ekranlarında yayınlanacak programların ve maçların saat saat tam listesi…

TRT SPOR BUGÜNKÜ YAYIN AKIŞI

SaatProgram
07:15UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
08:00İlk Baskı (Canlı)
10:00İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:15Yapabilir Misin? (Tekrar)
10:25Spor Bülteni
11:00Spor Manşet
12:30Gün Ortası
13:30Almanya Bundesliga Özetler
14:00Spor Stüdyosu
16:00Gündem Futbol
17:30Dünyadan Spor
18:00Spor Merkezi
19:00Vodafone Sultanlar Ligi Voleybol: Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Canlı)
20:30Spor Bülteni
21:15Maç Özel
22:40UEFA Şampiyonlar Ligi En Güzel Goller Klip
22:45Maç Özel
00:00Spor Artı
01:00Maç Özel
02:30UEFA Avrupa Ligi: Brann - Fenerbahçe (Tekrar)
04:15UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - AEK (Tekrar)
06:00UEFA Avrupa Ligi: Basel - Aston Villa (Tekrar)

BUGÜN TRT SPOR’DA HANGİ MAÇLAR VAR?

TRT Spor’un bugünkü yayın akışında hem voleybol hem futbol hem de Avrupa maçlarının özetleri yer alıyor. Özellikle voleybol ve Avrupa kupaları tekrar yayınları izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor.

  • Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank (Voleybol) – 19:00 (Canlı)
  • Brann – Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi) – 02:30 (Tekrar)
  • Samsunspor – AEK (UEFA Konferans Ligi) – 04:15 (Tekrar)
  • Basel – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) – 06:00 (Tekrar)

CANLI YAYIN VE MAÇ SAATLERİ

Günün tek canlı spor karşılaşması Vodafone Sultanlar Ligi’nden Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank mücadelesidir. Diğer tüm Avrupa maçları günün ilerleyen saatlerinde tekrar bölümleriyle ekrana gelmektedir.

Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var?

Bugün canlı olarak Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank voleybol maçı yayınlanacak. Ayrıca Brann – Fenerbahçe ve Samsunspor – AEK maçlarının tekrarları gece saatlerinde ekrana gelecek.

Fenerbahçe maçı ne zaman yayınlanacak?

Brann – Fenerbahçe karşılaşması saat 02:30’da tekrar bölümüyle TRT Spor’da yayınlanacaktır.

Samsunspor – AEK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi’ndeki Samsunspor – AEK mücadelesi 04:15’te tekrar bölümüyle izlenebilir.

TRT Spor canlı yayın nasıl izlenir?

TRT Spor’un canlı yayınları TRT’nin dijital platformları ve resmi web sitesi üzerinden takip edilebilir.

Bugün TRT Spor ekranlarında spor dolu bir gün izleyicileri bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren özetler, analiz programları ve bültenler ekrana gelirken, akşamın en önemli canlı yayını Fenerbahçe Medicana – Vakıfbank voleybol maçı olacak. Gece boyunca Avrupa kupaları maçlarının tekrarları futbolseverlere keyifli bir seyir sunacak. “TRT Spor yayın akışı: Bugün hangi maçlar var?” sorusunun tüm yanıtları yukarıdaki tabloda detaylı şekilde yer alıyor.

