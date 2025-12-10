Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TRT Spor Yıldız Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?

Bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar canlı olarak yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi maçlarında hangi takımlar sahaya çıkıyor? FIBA Europe Cup ve Türkiye Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız’da ne zaman yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 10.12.2025 17:47
  • Giriş: 10.12.2025 17:47
  • Güncelleme: 10.12.2025 17:47
Kaynak: Haber Merkezi

TRT Spor Yıldız ekranlarında bugün spor dolu bir gün izleyicileri bekliyor. Özellikle güreş, voleybol ve basketbol karşılaşmalarını merak eden spor severler TRT Spor Yıldız yayın akışını araştırıyor. Günün öne çıkan canlı yayınları arasında Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası ile CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi müsabakaları dikkat çekiyor. Peki bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar var, saat kaçta, canlı yayın nasıl izlenir? İşte 10 Aralık yayın akışı detayları…

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

SaatProgram
16:406. Adam (Tekrar)
16:50Onsuz Asla (Tekrar)
16:55Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası (Canlı)
19:00CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Ziraat Bankkart - Tours VB
20:00CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Knack Roeselare
22:00Sahada Kadınlar (Tekrar)
22:106. Adam (Tekrar)
22:20Onsuz Asla (Tekrar)
22:25FIBA Europe Cup Sassari - Aliağa Petkim
00:15Yapabilir Misin? (Tekrar)
00:30Haber Bülteni
00:45Basketbol Şampiyonlar Ligi Karditsa Iaponiki - Mersin Spor Kulübü (Tekrar)
02:25Altın Kemer (Tekrar)
03:00Üç Damla Mutluluk (Tekrar)
03:20Tüm Zamanların En İyileri (The GOAT) (Tekrar)
03:452025 Valencia Maratonu (Tekrar)
06:10Sormazsam Olmaz (Tekrar)
06:30Sakarya Off Road (Tekrar)
06:45Pedalın Senfonisi (Tekrar)

BUGÜN TRT SPOR YILDIZ’DA HANGİ MAÇLAR VAR?

CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde hem Ziraat Bankkart hem Galatasaray sahaya çıkıyor. Akşam saatlerinde voleybol şöleni spor tutkunlarını ekran başına topluyor.

  • Ziraat Bankkart – Tours VB: 19.00
  • Galatasaray – Knack Roeselare: 20.00
  • FIBA Europe Cup Sassari – Aliağa Petkim: 22.25

CANLI YAYIN SAATLERİ

TRT Spor Yıldız canlı yayın akışı özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşıyor. Türkiye Güreş Şampiyonası ve voleybol maçları art arda ekranlara geliyor.

Bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar var?

CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi ve FIBA Europe Cup karşılaşmaları günün canlı yayınları arasındadır.

TRT Spor Yıldız canlı izle linki nasıl bulunur?

TRT Spor Yıldız yayınları TRT’nin resmi yayın platformlarından canlı olarak izlenebilir.

Voleybol maçları saat kaçta başlıyor?

Ziraat Bankkart maçı 19.00’da, Galatasaray maçı ise 20.00’de başlayacaktır.

Bu akşam hangi spor programları var?

Spor severler için güreş, voleybol ve basketbol ağırlıklı yayın akışı mevcuttur.

Bugün TRT Spor Yıldız yayın akışı spor dünyasının en heyecanlı karşılaşmalarını ekranlara taşıyor. Hem voleybol hem basketbol hem de güreş severlerin ilgisini çekecek canlı yayınlar gün boyunca TRT Spor Yıldız’da izlenebilecek. Spor tutkunları için “Bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar var” sorusunun cevabı yukarıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

BirGün'e Abone Ol