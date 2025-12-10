TRT Spor Yıldız Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?

TRT Spor Yıldız ekranlarında bugün spor dolu bir gün izleyicileri bekliyor. Özellikle güreş, voleybol ve basketbol karşılaşmalarını merak eden spor severler TRT Spor Yıldız yayın akışını araştırıyor. Günün öne çıkan canlı yayınları arasında Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası ile CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi müsabakaları dikkat çekiyor. Peki bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar var, saat kaçta, canlı yayın nasıl izlenir? İşte 10 Aralık yayın akışı detayları…

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

Saat Program 16:40 6. Adam (Tekrar) 16:50 Onsuz Asla (Tekrar) 16:55 Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası (Canlı) 19:00 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Ziraat Bankkart - Tours VB 20:00 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Knack Roeselare 22:00 Sahada Kadınlar (Tekrar) 22:10 6. Adam (Tekrar) 22:20 Onsuz Asla (Tekrar) 22:25 FIBA Europe Cup Sassari - Aliağa Petkim 00:15 Yapabilir Misin? (Tekrar) 00:30 Haber Bülteni 00:45 Basketbol Şampiyonlar Ligi Karditsa Iaponiki - Mersin Spor Kulübü (Tekrar) 02:25 Altın Kemer (Tekrar) 03:00 Üç Damla Mutluluk (Tekrar) 03:20 Tüm Zamanların En İyileri (The GOAT) (Tekrar) 03:45 2025 Valencia Maratonu (Tekrar) 06:10 Sormazsam Olmaz (Tekrar) 06:30 Sakarya Off Road (Tekrar) 06:45 Pedalın Senfonisi (Tekrar)

BUGÜN TRT SPOR YILDIZ’DA HANGİ MAÇLAR VAR?

CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde hem Ziraat Bankkart hem Galatasaray sahaya çıkıyor. Akşam saatlerinde voleybol şöleni spor tutkunlarını ekran başına topluyor.

Ziraat Bankkart – Tours VB: 19.00

Galatasaray – Knack Roeselare: 20.00

FIBA Europe Cup Sassari – Aliağa Petkim: 22.25

CANLI YAYIN SAATLERİ

TRT Spor Yıldız canlı yayın akışı özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşıyor. Türkiye Güreş Şampiyonası ve voleybol maçları art arda ekranlara geliyor.

Bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar var?

CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi ve FIBA Europe Cup karşılaşmaları günün canlı yayınları arasındadır.

TRT Spor Yıldız canlı izle linki nasıl bulunur?

TRT Spor Yıldız yayınları TRT’nin resmi yayın platformlarından canlı olarak izlenebilir.

Voleybol maçları saat kaçta başlıyor?

Ziraat Bankkart maçı 19.00’da, Galatasaray maçı ise 20.00’de başlayacaktır.

Bu akşam hangi spor programları var?

Spor severler için güreş, voleybol ve basketbol ağırlıklı yayın akışı mevcuttur.

Bugün TRT Spor Yıldız yayın akışı spor dünyasının en heyecanlı karşılaşmalarını ekranlara taşıyor. Hem voleybol hem basketbol hem de güreş severlerin ilgisini çekecek canlı yayınlar gün boyunca TRT Spor Yıldız’da izlenebilecek. Spor tutkunları için “Bugün TRT Spor Yıldız’da hangi maçlar var” sorusunun cevabı yukarıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer almaktadır.