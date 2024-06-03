TRT 'tavrını' ortaya koydu: “İstenmeyen bir görüntü”

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ABD’yi yendiği maçta bir kadın taraftarın sevincinin sosyal medyada gündem olması üzerine açıklama yapan TRT, “istenmeyen bir görüntü” ve “rahatsız edici bir durum” ifadelerini kullandı.

TRT, Türkiye kadın voleybol takımının maçında sevinen kadın taraftar hakkında açıklama yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı dün gece, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Türkiye, ABD’yi 3-2 yenmeyi başardı.

TRT Spor’da yayınlanan maç sırasında, Türkiye'yi destekleyen bir kadın taraftarın sevinme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine TRT Spor’un sosyal medya hesaplarından kadın taraftarın sevinciyle ilgili açıklama paylaşıldı.

Açıklamada “istenmeyen bir görüntü” ve “rahatsız edici bir durum” ifadeleri kullanıldı.

TRT Spor, “TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır” dedi.

“RAHATSIZLIK KARŞI TARAFA İLETİLDİ”

TRT Spor tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.

TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle Filenin Sultanları'na, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriytei, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”