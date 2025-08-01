TRT ‘Terörsüz Türkiye’ dedi, MHP’li Feti Yıldız komisyonun adını yeniden vurguladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü yapacak.

Komisyon toplantısını duyuran TRT Haber, haberin başlığında “Terörsüz Türkiye Komisyonu” ifadesine yer verdi.

X üzerinde TRT’nin haberini alıntılayan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, komisyonun ilk toplantısına isim tartışmalarına sahne olup olmayacağı yönünde soru sordu.

Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Acaba ilk günü Komisyon, DEM Parti ile MHP'nin "Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu" öneri itibariyle adı ne olacak tartışmasına mı sahne olacak? TRT örneğinde iktidar, ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ adlandırmasını koruyor. Bu arada Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan’ın ‘Yaşanabilir bir Türkiye Komisyonu’ önerisi de gündemde. Ki bu adlandırma CHP Lideri Özgür Özel'in 'İstanbul için demokrasi' talebini de kapsıyor görünüyor.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yazıcıoğlu’na cevap vererek “Komisyonun adı: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'dur” ifadesini kullandı.

Yıldız hanımefendi,

Komisyonun adı:

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu ‘dur. — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 1, 2025

BEŞTAŞ, “NEGATİF ÇAĞRIŞIMLAR YAPAN KAVRAMLARA KARŞIYIZ” DEMİŞTİ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, komisyona ilişkin “Terörsüz Türkiye Komisyonu gibi dolaşıma giren şeyler var. Biz bunu zinhar kabul etmeyiz çünkü barış ve demokrasi dediğimiz mesele pozitif bir kavramla ifade edilebilir. Komisyonun isminde kesinlikle negatif çağrışımlar yapan, acıları hatırlatan, ötekileştirmeyi, ayrımcılığı ifade eden kavramlara kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin sık sık “Terörsüz Türkiye” ifadesini kullanıyor.

Öte yandan komisyonun 5 Ağustos Salı günü yapılacağını duyuran TBMM resmi X hesabı da komisyona yönelik herhangi bir isim belirtmezken, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek” ifadesine yer vermişti.