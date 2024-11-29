TRT World Forum'da Erdoğan'a İsrail protestosu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Erdoğan İsrail hakkında konuşan dinleyiciler arasından ayağa kalkan bir kişi, Erdoğan'ı protesto etti.

İsrail ile ticaretin devam ettiğini belirten kişi, "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürürken gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diye seslendi.

Protestocuya sinirlenen Erdoğan, "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Erdoğan'a destek veren kalabalık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Erdoğan'ı protesto eden kişi ise korumalar tarafından yaka paça dışarı atıldı.