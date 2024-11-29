TRT World Forum'da Erdoğan'a İsrail protestosu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto etti. Erdoğan'ın "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdiği kişi korumalar tarafından yaka paça dışarı atıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.
Erdoğan İsrail hakkında konuşan dinleyiciler arasından ayağa kalkan bir kişi, Erdoğan'ı protesto etti.
İsrail ile ticaretin devam ettiğini belirten kişi, "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürürken gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diye seslendi.
Protestocuya sinirlenen Erdoğan, "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdi.
Bunun üzerine Erdoğan'a destek veren kalabalık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.
Erdoğan'ı protesto eden kişi ise korumalar tarafından yaka paça dışarı atıldı.
TRT World Forum'da Erdoğan'a İsrail protestosu— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 29, 2024
İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto eden kişi yaka paça dışarı atıldıhttps://t.co/K3KFv0vECr pic.twitter.com/sFVRt12Ndv