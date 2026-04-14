TRT'ye Şampiyonlar Ligi tepkisi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı devam ederken Türkiye’de yayın krizi tartışmaları da alevlendi.

Devler Ligi’nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak toplam dört mücadeleyle sona erecek. Ancak futbolseverler için sahadaki rekabet kadar ekran başındaki erişim sorunu da gündemin merkezinde.

Kritik karşılaşmaların hiçbirinin TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmayacak olması, geniş bir kesimin tepkisini çekti.

Yayın haklarını elinde bulunduran Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), maçları kendi dijital platformu tabii Spor üzerinden izleyiciyle buluşturacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kararın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, Avrupa futbolunun en üst seviyedeki karşılaşmalarının tamamının ücretli bir platforma taşınmasını eleştirdi.

Taraftarlar, kamu yayıncısı kimliği taşıyan TRT’nin bu tür organizasyonları daha geniş kitlelere ulaştırması gerektiğini savunurken şifresiz yayın beklentisinin göz ardı edildiğini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, özellikle ekonomik koşulların ağırlaştığı bir dönemde ek abonelik zorunluluğunun futbol izleme alışkanlıklarını olumsuz etkileyeceğini belirtirken, bazıları ise dijital platforma yönlendirilmenin erişim eşitsizliği yarattığını ifade etti.

YAYINCILIK MODELİ TARTIŞILIYOR

Bu gelişmenin yalnızca bir yayın tercihi değil, aynı zamanda spor yayıncılığında dönüşümün bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Dijital platformların giderek daha fazla içerik tekeline sahip olması, geleneksel televizyon yayıncılığı ile ücretli abonelik sistemleri arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı.

Öte yandan, TRT cephesinden konuya ilişkin resmi bir geri adım sinyali gelmezken karşılaşmaların planlandığı şekilde tabii Spor üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Çeyrek finalde sahaya çıkacak Avrupa devleri yarı final bileti için mücadele ederken, Türkiye’de futbolseverlerin önemli bir bölümü ise bu kritik eşleşmeleri izleyebilmek için ek ücret ödemek zorunda kalacak.

Bu tablo, önümüzdeki süreçte spor yayıncılığı ve kamu yayıncısının rolü üzerine tartışmaların daha da büyüyeceğine işaret ediyor.