TRT yönetimine 3,9 milyon TL

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen TRT'nin 2024 yılına yönelik faaliyetlerini ve mali bilançolarını içeren raporu tamamlandı.

Rapor, kurumun yöneticilerine sağlanan maddi menfaatin büyüklüğünü ve fahiş harcamaları gösterdi. TRT’nin verilerine göre, geçen yıl yönetim kurulu üyesi başına aylık ortalama 41 bin TL’lik huzur hakkı ödemesi yapıldı.

2024 yılında 8 yönetim kurulu üyesi bulunan TRT’nin, yönetim kurulu için yaptığı ödemeler toplamı 3 milyon 936 bin TL ile ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi. TRT’de 2024 yılında yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemede 2023’e göre yüzde 55’lik artış kaydedildi.

TRT’nin reklam gelirleri de raporlarda yer aldı. TRT’nin tüm markalarına ait reklam gelirinin, 2024 ve 2023 yılına oranla yüzde 78 artış yaşandığı bildirildi.

Buna göre, TRT TV kanallarının 2024’deki reklam geliri, 3 milyar 647 milyon 930 bin 220 TL olarak kayıtlara geçti. Reklam gelirini en çok artıran TRT kanalı, yüzde 123’lük gelir artışı ile TRT Spor ile TRT Spor Yıldız'ın oldu. TRT 1’in reklam gelirinde 2023’e göre 2024 yılındaki artış ise yüzde 69 olarak raporlara yansıdı.

Faaliyet Raporu’nda mali tablolara kısıtlı şekilde yer verilmesi de dikkati çekti. Rapora göre, 2024’te 5 milyar 191 milyon 812 bin 418 TL kâr eden kurumun özkaynaklar toplamı 26 milyar 191 milyon 812 bin 418 TL’ye ulaştı. 2024 yönetim kadrosunda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Büyük bölümü çift maaşlı isimlerden oluşan bazı isimler şöyle:

•Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi): Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı 2019-2021

•Oğuz Göksu (YK Üyesi): Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli, “Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik kodları” kitabının yazarı

•Mücahid Eker (YK Üyesi): Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü

•Hilal Kaplan (YK Üyesi): Sabah yazarı

•Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi): Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı

Türkiye’deki boykot çağrısına katılan sanatçıların işlerine son veren TRT'nin gelirlerinin büyük bölümü yurttaştan toplanan paralardan oluşuyor. TRT’nin, yurttaşın cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi satın aldığı ürünlerden 2021-2023 döneminde elde ettiği bandrol gelirinin, 29 milyon 545 milyon 709 milyon TL olduğu belirtiliyor. Kurumun bandrol geliri, yıllara göre şöyle:

•2021: 3 milyar 362 milyon 642 bin TL

•2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

•2023: 18 milyar 235 milyon 898 bin TL