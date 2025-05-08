TRT yüreklere su serpti: AKP’li değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yayınlıyoruz

Tarafsız yayıncılık ilkesine hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin araç kiralama giderleri açığa çıktı. Sayıştay denetçilerinin kurumun mali tabloları üzerinde yaptığı inceleme ile açığa çıkarılan araç kiralama gideri, kurumun fahiş harcamalarının çarpıcı bir örneğini oluşturdu.

TRT’nin araç kiralama için yaptığı harcama, TBMM’ye sunulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri denetim raporlarına yansıdı.

DEV ARAÇ KİRALAMA GİDERİ

TRT, araç kiralama için 2021 yılında 10 milyon 274 bin TL harcadı. Kurumun kiralık araçlar için ödediği para 2022 yılında ise 21 milyon 773 bin TL’ye yükseldi. 2023 yılı TRT için adeta, “Fahiş harcamalar yılı” oldu. TRT’nin araç kiralama giderinde 2023’ün sonunda, 2021 yılına oranla yüzde 665, 2022 yılına oranla ise yüzde 261’lik artış kaydetti. TRT, 2023 yılında araç kiralama için 78 milyon 649 bin TL ödedi.

TRT’nin, siyasi parti liderlerine ayırdığı süreler de komisyonun gündemine taşındı. Muhalefet, yurttaşın vergileriyle finanse edilen TRT’nin muhalefeti yok sayan tavrını eleştirdi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, eleştirilere karşı, “Bu kadarı da olmaz” dedirten ifadeler kullandı. Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak yaptığı konuşmaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Siyasi partilere ayrılan süreler üzerindeki tartışmaları, “Algı yönetimi” ve “Kara propaganda” olarak nitelendiren Sobacı, “Cumhurbaşkanımızın hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti Genel Başkanı olması sıfatıyla yapılan haberlerin hepsini bir kovaya koyup hesap yapılıyor. Süreler ayrı hesaplanmalı” dedi. Sobacı, muhalefetin, “Ayrımı nasıl yapıyorsunuz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

AYBÜKE PUSAT SAVUNMASI

TRT’nin araç kiralama giderindeki fahiş artış, TBMM KİT Komisyonu’nda da gündeme geldi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, araç kiralama giderine yönelik soruyu görmezden gelirken “Aybüke Pusat neden TRT dizisinden çıkarıldı?” sorusuna tartışmalı bir yanıt verdi. Sobacı, muhalefetin gıda ürünlerine yönelik tüketim boykotu çağrısına destek veren Pusat’ın, “TRT’yi izlemeyin” denilen boykota destek verdiği için dizi kadrosundan çıkarıldığını savundu.

Sobacı, Pusat ile ilgili şunları söyledi:

“TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne ve sosyal çevresine bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı o zaman. İthamlara tersten, mefhumu muhaliften cevap verirseniz, o zaman Aybüke’nin hiç TRT’nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi. Burada TRT profesyonel kriterler geliştirmektedir. Prodüksiyonun kalitesi, oyuncu rol uyumu, oyuncunun daha önce oynadığı diziler, senarist ve yönetmen tercihleri gibi tercihler buralarda oyuncuları belirlemektedir. Aybüke Hanım Teşkilat dizisine girmiştir, yaklaşık iki yıl boyunca da oynamıştır, hiçbir şekilde de bir sorun olmamıştır. Ancak kendisi TRT’nin de boykota dâhil edildiği bir boykot çağrısına destek verirse işveren olarak, ‘Beni izleme’ diyen kişiyi TRT’nin dışına koymak en doğal hakkıdır.”

İMAMOĞLU MAĞDURİYETİ

TRT Genel Müdürü Sobacı’nın, savcılığın kararından saatler önce yapılan, “İmamoğlu tutuklandı” haberiyle ilgili muhalefetin, “Henüz karar çıkmadan nasıl haber yaptınız?” sorusuna verdiği yanıt da dikkati çekti. Sobacı, İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin haberler nedeniyle “Sistematik ve ciddi bir kara propagandaya” maruz kaldıklarını iddia etti.