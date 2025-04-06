TRT’de İBB’yi suçlamıştı, görüntüler ortaya çıktı: "İETT'yi patlattık ya biz"

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber tarafından İETT usulsüzlük yapıldığı ve şefleri tarafından tehdit edildiği iddia edilen Cihan Demirel'in AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı'nda işe girdiğini söylediği video ortaya çıktı.

Göksu, Demirel’i tanımadığını söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Görüntülerde Cihan Demirel, bir otobüste, sohbet ettiği kişiye, Tevfik Göksu'nun yardımıyla kadroya girdiğini söylüyor ve "İETT'yi patlattık ya biz" dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında Cihan Demirel isimli kişi Ulaştırma Bakanlığı'nda işe girdiğini ve kadrosunun da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sayesinde olduğunu söylüyor.

Cihan Demirel hakkında 5 Nisan Cumartesi günü TRT Haber'de bir haber yayınlanmıştı.

Haberde "İETT'de 4 yıl motor ustalığı yapan Cihan Demirel, usulsüzlük yapıldığını ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu" ifadesi yer almıştı.

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."

İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz.

Konu hakkında İETT'de resmi hesabından yaptığı açıklamada Cihan Demirel isimli şahsın hiçbir zaman İETT kadrosunda çalışmadığını söyledi.

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Cihan D. isimli bir şahsın asılsız ve iftira niteliğindeki iddialarına yer verilerek; bir kamu hizmeti veren, ülkemizde alanının öncüsü ve en önemli kurumu olan 154 yıllık İETT'nin itibarına zarar verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki söz konusu şahsın tüm iddiaları asılsızdır ve 2024 yılı Aralık ayından beri konu savcılıktadır. Söz konusu şahıs hiçbir zaman İETT'nin bir çalışanı olmamıştır. Daha önce çalıştığı firma tarafından da, usulsüz talepleri ve iş ahlakına uymayan davranışları sebebiyle 4 Aralık 2024 tarihinde işten çıkartılmıştır. Çalıştığı firmaya karşı iftira ve hakaret içeren davranış ve paylaşımlarının devam etmesi sebebiyle de ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur ve hukuki süreç devam etmektedir. Şahsın, Kurumumuzu doğrudan hedef alan iftira dolu paylaşımları sebebiyle de Kurumumuzca 3 Ocak 2025 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Söz konusu şahıs ayrıca, 10.03.2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında İETT kaptanına; söz konusu iddialarını İETT’nin itibarını zedelemek amacıyla yaptığını ve bunun neticesinde de, İstanbul'da bir ilçe Belediye Başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir ve bu itiraf videosu Kurumumuz arşivinde yer almaktadır ve savcılıktaki dosyaya da eklenmiştir. İETT; İstanbul’un ve ülkemizin en önemli ve en büyük toplu ulaşım kurumudur. Bir kamu kurumu olan İETT’nin tüm iş ve işlemleri; İBB Meclisi, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği gibi Devletimizin ilgili kurumları tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır.

Tarihi, ulusal ve uluslararası birçok ödülle taçlandırılmış olan İETT, ilk günkü misyonu ve yenilikçi vizyonu ile İstanbul’a ‘her seferinde daha iyiye’ hedefiyle tam yol ileri çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için önemle bilgilerinize sunarız."