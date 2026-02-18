TRT’de yaşanan yayın krizinin sebebi ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada yayın krizi yaşandı.

TRT ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede teknik arıza nedeniyle görüntü akışında aksaklıklar meydana geldi.

Maçın ikinci yarısında TRT, reji ve yayın linklerinde yaşanan arıza nedeniyle canlı yayını tek kamerayla yürütmek zorunda kaldı.

Önce saha kenarı kamerasına geçen TRT yayını daha sonra sadece pilot kameradan verdi.

Fakat bu kez de sol üst köşedeki Şampiyonlar Ligine özel skorboard yayına verilemedi.

Yaklaşık 15 dakika süren yayın krizi yapılan müdahaleden sonra kısmen düzeldi.

İKİ AYRI SİSTEM EŞ ZAMANLI HAZIR TUTULUYOR

Üst düzey spor organizasyonlarda çok katmanlı yedekleme sistemlerinin standart olduğunu belirtiyor.

Örneğin ABD’de düzenlenen Super Bowl organizasyonlarında altı kademeli yedekleme sistemi kullanıldığı bilinirken, UEFA organizasyonlarında ise genellikle iki ayrı yayın sisteminin eş zamanlı hazır tutulduğu ifade ediliyor.

Bu sistemlerden birinin devre dışı kalması halinde diğerinin yayını kesintisiz sürdürmesi hedefleniyor.

Oda TV’de yer alan habere göre, Galatasaray-Juventus maçında yaşanan arızada yedek sistemin devreye alınmadığını iddia edildi.

TRT konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.