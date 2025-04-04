TRT’den 30 milyar TL’lik vergi geliri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan hukuksuzluklar silsilesine tepki gösteren muhalefet, boykot çağrısı yaptı. Geniş kesimlerde karşılık bulan çağrıya sanatçılar da katıldı.

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat ve TRT’nin Tabii platformu dizilerinden, “Mevlana Celaleddin-i Rûmi”nin senaristi Ali Aydın da boykota destek verdi.

FAHİŞ BANDROL GELİRİ

Tarafsız yayıncılık ilkesine hareket ettiği gerekçesiyle tartışılan ve “İktidarın propaganda aygıtı” olmakla eleştirilen TRT, oyuncu Pusat’ı kadrodan çıkarırken senarist Aydın’ın dizisini platformdan kaldırdı. TRT, boykot çağrısına destek verdiği için kadrodan çıkarılan oyuncu ile ilgili, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır” açıklamasını da yaptı.

Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşın desteklediği boykot çağrısına katılan sanatçıların işlerine son veren TRT'nin bandrol gelirindeki çarpıcı artış dikkati çekti. Gelirinin büyük bölümünü yurttaştan aldığı vergilerden oluşturan TRT’nin 2021-2023 dönemindeki bandrol geliri toplamı, 29 milyar 545 milyon 709 bin TL oldu.

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DRAMATİK ARTIŞ VAR

TRT’nin, yurttaşın cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi satın aldığı ürünlerden elde ettiği bandrol vergisi, yıllara göre şöyle:

• 2021: 3 milyar 362 milyon 642 bin TL

• 2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

• 2023: 18 milyar 235 milyon 898 bin TL