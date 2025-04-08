TRT’den 9 günde 4 saatlik 'İBB soruşturması' yayını: "Kişileri suçlu gösterecek şekilde verildi"

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, bayram tatili süresince TRT Haber’de 4 saat 13 dakika süreyle kişileri suçlu ilan eder şekilde yayınlar yapıldığını belirterek, "TRT Haber, sistematik olarak hukuku çiğniyor. TRT yönetimi, milletin parasıyla tek taraflı yayınlar yaparak, soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek suç işliyor" dedi.

Keser, TRT Haber’in 9 günlük tatil döneminde “İBB Soruşturması” yayınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“HER GÜN 5-10 KEZ SUÇLAYICI İÇERİKLER YAYINLANDI”

Tatil dönemini kapsayan 29 Mart-6 Nisan döneminde soruşturmaya ilişkin, 4 saat 13 dakika 25 saniye yayın yapıldığını tespit eden Tuncay Keser, şunları kaydetti:

"Her gün, 5 ile 10 kez yayınlanan haberler, 'örgütün 2 numaralı ismiydi', 'örgüt yöneticisiydi', 'şüphelilerle yoğun görüşme tespit edildi', 'inşaat projelerinde usulsüzlük', 'İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması', 'projelerdeki usulsüzlükler inceleme raporunda' altyazıları ve başlıkları ile kişileri suçlayıcı bir dille ekrana getirilmiştir. Haber programlarında görüşüne başvurulan yorumcuların da kesin bir dil kullanarak, haklarında yargı kararı bulunmayan kişileri suçlu ilan ettikleri, sunucuların da hiçbir uyarıda bulunmadıkları görülmektedir."

RTÜK Üyesi Tuncay Keser

“BİRDEN FAZLA YASA MADDESİ İHLAL EDİLDİ”

Keser, bu yayınlarla, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu'nun birden fazla maddesinin ihlal edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2954 sayılı kanunun 5’inci maddesinde tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması, doğruluğundan emin olunmayan iddiaların yayınlanmaması, kişilerin şeref ve haysiyetlerine saygılı olunması öngörülüyor. Yine 6112 kanunun 8’inci maddesinde, hukukun üstünlüğü ilkesi, suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemeyeceği veya suçluymuş gibi gösterilemeyeceği ilkeleri var.

TRT Haber’de 9 günlük tatil döneminde verilen haberlerde kullanılan dil ve altyazılarla bu ilkelerin çiğnendiği çok açık. Yorumcular, şüphelileri suçlu ilan ediyor, verilecek hapis cezalarının ‘uzun’ olacağı gibi ifadeler kullanabiliyor. Bunlar yayın ilkelerinin ihlalidir. Soruşturmanın gizliliği de kamu yayıncısı tarafından ayrıca ihlal ediliyor TRT Haber sistematik olarak her gün hukuku çiğniyor, TRT yönetimi suç işliyor. TRT Haber’in bir yayını ile ilgili RTÜK’e başvurdum, gündeme alınmadı. Bir yanda sürekli lisans iptali ile gözdağı verilen kanallar, bir yanda da açık ihlalleri bile incelenmeyen, görmezden gelinen kurumlar. Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur. Milletin parasını kullanan kamu kurumları, hukuku çiğneme yarışına giremez, girmemelidir."