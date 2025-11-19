TRT’den yayınla hodri meydan!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesini değerlendiren Özel, "Yarından tezi yok bu iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır" çağrısını yaptı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB yargılamasının canlı yayınlanmasına ilişkin sözlerine destek verdi. Özel, "Duruşmaların TRT’de bir kanaldan tamamıyla ve isteyen tüm kanalların yayınlaması için kanun teklifi verdik. Canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Hodri meydan, kanunu bu hafta çıkaralım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Grup Toplantısı’nda İBB iddianamesi videosu izletti. "Siyasetin finansmanı şeffaflaşsın" diyen Özel, "Erdoğan birinci sırada, ben ikinci sıradayım. Ekrem Başkan üçüncü sırada. Hepimizin siyasete girdiği günden bugüne kadar mal varlıkları araştırılsın, gelir-gider araştırılsın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, "Siz tutuksuz yargılama yaparsanız, TRT’den yayın yaparsınız, AİHM kararlarına uyarsanız Türkiye’de siyasetin normalleşmesini tekrar katkı sağlarız. Deriz ki bu iş bu mecrada gidiyor, biz siyaset rekabet yapalım. ‘Yok, biz buna devam edeceğiz.’ Biz de sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz" dedi.

TUTUKSUZ YARGILAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Cesareti olan bu iddianamenin 40 sayfalık özetini çıkarsın, milletin önüne koysun. Desin ki ‘Bunların suçu bu.’ Laf kalabalığına pabuç bırakmayız. 560 milyar diyeceksin, 56 kuruşu ispat edemeyeceksin! Yarından tezi yok bu iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır. Sayın Bahçeli’nin ifadesi. Biz 9 Mayıs 2025’te... Yani olaylar en sıcak olduğu anda duruşmaların TRT’de bir kanaldan tamamıyla ve isteyen tüm kanalların yayınlaması için kanun teklifi verdik. Canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Hodri meydan, kanunu bu hafta çıkaralım.

KAPKİ AÇIKLAMASI

Ben, Murat Kapki’yi tanımam. Bir kez gördüm gittiğimiz cezaevinde. 6 kişi yatıyor, 5’i bizim. ‘Bir de Murat Kapki yatıyor’ dediler. ‘Bizden usulsüz bir şey istenmedi, bunların hepsi AK Parti döneminde yapılırdı’ diye söyleyen kişi. Mallarını başkasına geçirmiş, şimdi görüyoruz. Geçirdiği kişiye dokunan yok, neden? Recep Tayyip Erdoğan’a son derece yakın bir kişi... 19 Mart darbesi ve onun cuntası dağıtılmalıdır. İddianame yazılmış, deliller toplanmış. Kaçma şüphesi diye bir şey yok. Ama bugünden tezi yok artık iddianame kabul aşamasındadır. 19 Mart’tan bugüne yaşananlar ne bize, ne size, en önemlisi Türkiye’ye yaramadır. Millet hizmet bekliyor. Aynı suçlarla yargılandı Erdoğan. Bir kez kapıya polis girmedi, yargılamanın ilk aşaması da kesinleşmesi de tutuksuz oldu. İftira atılan arkadaşlarımızı içeride tutmayı bırakın."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgilere göre; süreç komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan’ı dinlemek için İmralı’ya gitme kararı alması halinde CHP lideri Özgür Özel de cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Nefes’in aktardığına göre; CHP kulislerinde komisyonun İmralı’ya gitmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğer henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği konuşuluyor.