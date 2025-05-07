TRT’nin gelirinin yüzde 69’u halktan

TBMM KİT Komisyonu, TRT’nin Sayıştay raporu ve mali tablolarını görüşmek amacıyla toplandı. Hilal Kaplan’ın, komisyon toplantısına katılmaması tepki çekti. Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin muhalefete yönelik yanlı yayın politikası da komisyonda tartışıldı. Toplantı, TRT’nin yurttaşlardan elde etiği dev geliri ve fahiş harcamalarını da gözler önüne serdi.

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hilal Kaplan’ın komisyon toplantısına katılmamasına tepki gösterdi. Kaplan’ın göreve geldiği günden beri hiçbir toplantıya katılmadığının altını çizen Yavuzyılmaz, “Mazeretini öğrenmek istiyoruz. Neden denetim aşamasında buraya gelip denetime tabi olmuyor?” ifadesini kullandı. Kaplan’ın annesinin rahatsızlığından dolayı Medipol Hastanesi’nden iki günlük rapor aldığı için komisyona gelmediği bildirildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, komisyonda yaptığı konuşmada, TRT’nin gelirlerindeki artış ile övündü. Sobacı, TRT’nin 2024 yılı gelirinin 2021 yılına göre yüzde 692 oranında arttığını söyledi. TRT’nin gelirlerinin yüzde 69’unun, yurttaşın vergilerini de kapsayan, “Kamusal katkı geliri” kaleminden oluştuğu öğrenildi.

CHP’li Yavuzyılmaz, TRT’nin Tabii isimli dijital platformuna yönelik eleştirilerde bulundu. Platforma para karşılığı üye olan yurttaşların kişisel verilerinin İsrail menşeli bir şirkete aktarılma riskinin bulunduğunun altını çizen Yavuzyılmaz, “İsrail’e veri akışını durdurmak yerine, şirketlerin isimlerini internet sitesinden çıkararak olayı çözmeye çalıştılar” dedi. AKP’nin İsrail’e yönelik söylemlerini anımsatan Yavuzyılmaz, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diyerek iktidarın çelişkili tutumunu vurguladı.

REKOR BANDROL GELİRİ

TRT TV kanallarının 2023 yılındaki toplam reklam geliri de kayıtlara, 2 milyar 49 milyon 399 bin TL olarak geçti. TRT’nin, yurttaşın cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi satın aldığı ürünlerden 2021-2023 döneminde elde ettiği bandrol geliri de 30 milyar TL’ye dayanıyor.

Kurumun bandrol geliri, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2021: 3 milyar 362 milyon 642 bin TL

• 2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

• 2023: 18 milyar 235 milyon 898 bin TL

FAHİŞ KİRA HARCAMASI

TRT, kurum dışı konukların konaklaması için de milyonlarca lira kaynak kullanıyor. Kurumun, “Personel konaklama gideri” adı altında kurum dışı konuklar için 2023 yılında harcadığı para kayıtlarda, 14,4 milyon TL olarak yer aldı. Kurumun kiralama giderlerinin büyüklüğü de dikkati çekiyor. Sayıştay raporuna göre TRT’nin bazı kiralama giderleri şöyle:

• Mekân, stüdyo: 16 milyon 560 bin TL

• Arazi: 12 milyon 962 bin TL

• Araç: 78 milyon 649 bin TL

KURUM DIŞINA 3,5 MİLYAR LİRA

TRT’nin, “Dışarıdan sağlanan hizmetlere” harcadığı tutara da mali raporlarda yer verildi. Raporlara göre TRT, 3 milyar 420 bin 106 TL’yi kurum dışından yapılan haber ve haber programları için aktarıyor. TRT’nin görüntü, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuarlara ödediği tutar 2023 yılında 12 milyon 172 bin TL’ye ulaşıyor.