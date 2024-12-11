TRT’nin kumandası Saray’da

Anayasa gereği tarafsız yayıncılık yükümlülüğü bulunan ve yurttaşın vergileri ile finanse edilen TRT’nin siyasi parti liderlerine ayırdığı süreler tartışma yarattı. TRT’nin, CHP lideri Özgür Özel ve CHP’ye ekranlarında çok sınırlı süre ile yer verdiği gözler önüne serildi.

TRT’nin, 1 Ocak-10 Şubat 2024 döneminde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ayırdığı süreler hesaplandı. Kanalın yayınlarını inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un çalışması, Erdoğan ve Özel arasındaki TRT görünürlüğü uçurumunu ortaya koydu.

ÇARPICI FARK

Çalışmaya göre, 1 Ocak-10 Şubat 2024 döneminde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TRT ekranlarında bin 945 dakika süre ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise aynı dönemde TRT ekranlarında yalnızca 25 dakika görüldü.

TARTIŞMALI YANIT

Bulut, TRT’nin taraflı tutumunu ortaya koyan çalışmasındaki verileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu. Yılmaz, “TRT yayınlarında parti gruplarına ayrılan sürelerde orantısızlık bulunmaktadır” eleştirisine yazılı yanıt verdi. Yanıtta kullanılan ifadeler dikkati çekti. TRT’nin yayın ilkeleri arasında, “Eşitlik, tarafsızlık ve kamu yararı” ilkelerinin yer aldığını belirten Yılmaz, “Cumhurbaşkanı ve siyasi parti açıklamaları ile faaliyetlerinin yayınlanması, bu açıklamaların kamu yararı ve bilgilendirme değeri taşıması şartına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz öte yandan, TRT’nin bir siyasi partinin açıklamasını yayınladıktan sonra, “Bunu dengelemek amacıyla” hemen ardından karşı görüşlere yer vermek zorunda olmadığını kaydetti.

“TRT PLANLAYARAK SUÇ İŞLİYOR”

Yılmaz’ın yanıtına tepki gösteren CHP’li Bulut, “TRT yönetimi planlayarak, tasarlayarak suç işliyor ve her gün yeni yöntemlerle suç dosyasını kabartıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kanalın, seçim döneminde CHP’nin reklamını ücret karşılığında bile yayınlamadığını anımsatan Bulut, şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımıza bir saniye bile süre ayırmayan, AKP’nin adaylarını hem canlı yayınlar hem de haber bültenleri ile sürekli ekranlara taşıyan TRT, muhalefete kör, sağır, dilsiz. Nerede tarafsızlık, nerede eşitlik? Muhalefetin haberinin yayınlanmasında kamu yararı yokmuş, Cumhurbaşkanı’nın ve iktidarın haberlerinde kamu yararı varmış. Cumhurbaşkanının açıklamalarının bülten içerisinde dengelenmesinden bile korkuyorlar. Cumhurbaşkanının açıklamalarındaki çelişkiler anlaşılmasın diye aynı bültende muhalefete yer vermeye cesaret edemediklerini kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar. TRT, kumandasını Saray’a teslim etmiş. 31 Mart’ta kaybedenlerden biri de TRT olmuştur. Bu cevap da bunun itirafıdır.”