Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TRT’ye atama kararları Resmi Gazete’de

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 13.07.2025 00:20
  • Giriş: 13.07.2025 00:20
  • Güncelleme: 13.07.2025 00:21
Kaynak: İHA
TRT’ye atama kararları Resmi Gazete’de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner getirildi.

Resmi Gazetede yayımlandı: Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni düzenleme
BirGün'e Abone Ol