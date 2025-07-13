TRT’ye atama kararları Resmi Gazete’de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner getirildi.