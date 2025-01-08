Trudeau'dan Trump'a yanıt: Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin kuzey komşusu Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir harita paylaşmasına Kanada Başbakanı Justin Trudeau yanıt verdi.

Trump, Florida, Palm Beach’teki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "O yapay sınırı kaldırırsınız ve nasıl göründüğüne bakarsınız, bu aynı zamanda ulusal güvenlik için çok daha iyi olur... Kanada ve ABD, gerçekten çok şey olurdu" demişti.

Trump, Kanada'nın ABD'ye katılması için askeri güç kullanmayı düşünmediğini, ancak Kanada’nın askeri harcamalarıyla ilgili endişeleri olduğunu belirtmişti. "Çok küçük bir orduya sahipler. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bu sorun değil ama, biliyorsunuz, bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksız" diyen Trump, Kanada’nın NATO üyeleri için belirlenen savunma bütçesi hedefinin gerisinde kaldığına işaret etmişti.

Trump ayrıca, Kanada'nın ABD sınırındaki güvenliği artırmaması durumunda, Kanada mallarına büyük miktarda bir gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Bu, Kanada’nın iç siyaset ve ekonomi alanında olarak bir darboğazdan geçtiği bir dönemde gerçekleşiyor. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından bu gümrük tarifelerini uygularsa, Kanada ekonomisini önemli ölçüde olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. ABD ile sınır ticareti, Kanada ekonomisinin önemli bir bölümünü oluştururken; Kanada hükümeti verilerine göre 2023 yılında ABD sınırından günlük olarak ortalama 3.6 milyar Kanada doları (2.5 milyar ABD doları) değerinde mal ve hizmet geçti.

Trump, Mar-a-Lago'daki basın toplantısında, Kanada ve Meksika sınırlarından ABD'ye geçen uyuşturucu maddelerle ilgili endişelerini yinelemişti. Kanada gibi Meksika da yüzde 25'lik bir gümrük vergisi tehdidiyle karşı karşıya. ABD-Kanada sınırında ele geçirilen uyuşturucu yapımında da kullanılan fentanil miktarı, Meksika sınırına kıyasla daha düşük. Kanada’da, sınır boyunca güçlendirilmiş gözetim ve organize suçları hedef alacak ortak bir güç vadeden kapsamlı yeni güvenlik önlemleri değerlendiriliyor.

Başbakan Trudeau, pazartesi günü görevinden istifa ettiğini açıklamış, ancak yeni bir lider seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini duyurmuştu. Trudeau’nun Liberal Partisi’nin yeni bir lider seçmesinin mart ayının sonunu bulması bekleniyor. Trudeau hükümeti, Trump gümrük vergilerini artırması halinde karşı tarifeler getirmeyi düşündüklerini belirtti.

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden Trump’a yanıt veren Trudeau, "Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olma ihtimali cehennemde bir kardan adamın şansından daha düşük. Her iki ülkenin işçileri ve toplulukları, birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.