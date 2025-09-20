Trump 2026'da Çin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması sürecini tamamlamak üzere Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirdi.



İki liderin görüşmede, Çin'e ait sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşmanın ayrıntılarını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğini azaltma çabalarını ele aldığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Xi ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyerek, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" katettiklerini belirtti.

2026 BAŞINDA ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

ABD Başkanı, açıklamasında, "Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore'de (ekim sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz, önümüzdeki yılın başında Çin'e gitmem ve Devlet Başkanı Xi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

Trump, ABD ile Çin arasında kısa süre önce varıldığı bildirilen TikTok'un satın alınması konusunda da, "TikTok anlaşmasının onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz ve ikimiz de APEC Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



ABD Başkanı Trump, 2 gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve anlaşmanın onaylanması konusunda Çin Devlet Başkanı Xi ile son detayları görüşeceklerini açıklamıştı.