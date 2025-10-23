Giriş / Abone Ol
Dünya
  • 23.10.2025 20:55
  • Giriş: 23.10.2025 20:55
  • Güncelleme: 23.10.2025 21:01
Kaynak: AA
Trump, 30 Ekim'de Şi ile görüşecek
FOTOĞRAF: AA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini duyurdu.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Leavitt, basın toplantısında, Trump ile Şi zirvesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Leavitt, Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili görüşme yapacağını aktardı.

