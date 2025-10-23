Trump, 30 Ekim'de Şi ile görüşecek
Beyaz Saray'dan Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini duyuruldu.
Kaynak: AA
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini duyurdu.
İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAKLAR
Leavitt, basın toplantısında, Trump ile Şi zirvesine yönelik açıklamalarda bulundu.
Leavitt, Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili görüşme yapacağını aktardı.