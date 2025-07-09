Trump, 7 ülkeye daha vergi mektubu gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, vergi mektupları göndermeye devam ediyor. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Filipinler, Sri Lanka, Moldova, Brunei, Cezayir, Libya ve Irak liderlerine gönderdiği mektupları paylaştı. Mektuplarda, bu ülkelere 1 Ağustos itibarıyla yeni gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergilerle birlikte, bu ülkelere yüzde 30'a kadar varan oranlarda ek vergi uygulanacak. Trump, "ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan ticaret açıklarına artık tahammül etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FİLİPİNLER'DEN AMERİKA'YA GÖNDERİLEN TÜM ÜRÜNLERE YÜZDE 20 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAĞIZ"

Trump, Filipinler'e yönelik gönderdiği mektupta, "1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, Filipinler'den Amerika'ya gönderilen tüm ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız. Bu oran, ülkenizle aramızdaki ticaret açığını kapatmak için gerekli olan seviyenin dahi altındadır" ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca, Filipin ürünlerinin ABD'ye aktarmalı olarak sokulması halinde, bu malların da yüksek vergilere tabi tutulacağını kaydetti. Filipinler'in ABD'ye karşı yıllardır süren "dengesiz ve adaletsiz" ticaret politikasını eleştiren Trump, ABD'li üreticilerin zarar gördüğünü söyledi.

"İSTER ÜRETİN, İSTER MİSİLLEME YAPIN CEVABI HAZIR"

Trump mektuplarında, yabancı hükümetlerin misilleme amaçlı ABD ürünlerine uygulayacakları herhangi bir verginin, aynı oranda ek vergi olarak karşılık bulacağını vurguladı. Bununla birlikte, bu ülkelerin ABD pazarına erişimlerini korumaları için tek yolun ABD içinde üretim yapmak olduğunu belirtti. Trump, "Eğer ülkenizdeki şirketler, ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeye karar verirse, herhangi bir vergi uygulanmayacaktır. Onaylar hızlı ve profesyonel şekilde sağlanacaktır" dedi.

"AMERİKA BİR NUMARALI PAZARDIR, AMA ADİL TİCARET ŞARTIYLA"

Trump, mektuplarında, "ABD'nin dünyadaki en büyük ve en cazip pazar olduğunu", ancak bu pazara erişimin ancak adil ticaret şartları sağlandığında mümkün olabileceğini yineledi.

Brunei ve Filipinler'e uygulanan oranlar Nisan ayına göre artırılırken, Sri Lanka, Moldova, Irak ve Libya'ya yönelik oranların nispeten düşük tutulduğu bildirildi. Cezayir için yüzde 30'luk oran sabit kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu ülkelerden geçen yıl toplam 29 milyar dolar değerinde mal ithal edildi. Bu rakam, ABD'nin toplam ithalatının yüzde 1'inden azını oluşturuyor.

BREZİLYA SIRADA

Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada Trump, Brezilya'ya yönelik gümrük vergisi kararının 1-2 gün içinde açıklanacağını söyledi. ABD başkanı, "Brezilya bize hiç iyi davranmadı. Hiç iyi değil" diyerek, bu ülkeye uygulanacak tarifenin oranı hakkında ipucu vermedi.

21 ÜLKEYE MEKTUP GİTTİ

Trump yönetimi bu hafta içerisinde toplam 21 ülkeye gümrük tarifeleri hakkında resmi mektup gönderdi. Bu ülkeler arasında Japonya ve Güney Kore de yer alıyor. Trump'ın daha önce verdiği 10 Temmuz son tarihi ise 1 Ağustos 2025'e uzatıldı.