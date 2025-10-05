Trump'a mahkeme 'dur' dedi: Portland'a Ulusal Muhafız görevlendirmesi durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bölge Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimleri tarafından açılan dava kapsamında, federal güçlerin Portland'a konuşlandırılmasının Oregon'un egemenliğine zarar verebileceğine hükmetti.

Trump yönetiminin kente Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını geçici olarak durduran Immergut, Portland'daki protestoların küçük çaplı olduğunu vurgulayarak, federal müdahalenin ‘olaylarla orantısız’ olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Trump, Portland'ın ardından Chicago'da da federal tesisleri ve personeli korumak amacıyla 300 Ulusal Muhafız konuşlandırılması kararını onayladı.

Trump'ın asker göndereceğini söylediği Chicago'da birliklerin ne zaman ve hangi bölgelerde konuşlandırılacağı ise netlik kazanmadı.