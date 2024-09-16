Trump'a saldırı girişimi: Şüpheli, geçmişte New York Times'a röportaj vermiş

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, pazar günü Florida'nın Palm Beach kentindeki golf sahasında silahlı bir saldırganın suikast girişiminden sağ kurtuldu.

CNN, Fox News ve The New York Times, şüphelinin Hawaii'den 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh olduğunu, ancak kimliğin yetkililerce doğrulanmadığını açıkladı.

Gizli Servis, Trump'ın golf sahasında ilerlediği sırada, önceden güvenliği sağlayan bir ajanın, mülk sınırı yakınındaki çalılar arasında bir silah namlusu fark ettiğini belirtti.

Birkaç ajan saldırgana karşılık vererek en az dört el ateş açtı.

Saldırgan, AK-47 tarzı tüfeğini bırakarak kaçtı.

Ancak şüpheliyi daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

UKRAYNA'DA SAVAŞMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLAN ABD'LİLER ÜZERİNE KONUŞMUŞ

Reuters, Routh ismiyle X, Facebook ve LinkedIn'de profiller buldu ve olaydan birkaç saat sonra bu profillerin erişime kapatıldığını tespit etti.

Routh adına açılmış hesaplar, onun Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'yı desteklediğini gösteriyor.

21 Nisan'da, Elon Musk'a yönelik bir X mesajında, "Putin'in Karadeniz'deki sığınağını hedef almak için bir savaş başlığı olan roket satın almak istediğini" yazdı.

2023 yılında The New York Times gazetesinin Routh ile Ukrayna'da savaşmak için gönüllü olan Amerikalılar üzerine bir röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Routh, 2022'de Ukrayna'ya seyahat ettiğini ve orada birkaç ay geçirdiğini belirtmişti. Ayrıca Taliban'dan kaçan Afgan askerleri Ukrayna'da savaşmak için toplama çabasında olduğunu söylemişti.

Trump'ın, FBI'ın 'suikast girişimi' olarak nitelendirdiği olay sonrasında güvende olduğu açıklandı.