Trump'a suikast girişimi: FBI saldırganın kimliğini açıkladı

FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. FBI Yetkilisi Kevin Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" dedi. Öte yandan görgü tanıkları seçim mitingindeki polis görevlilerini, saldırgan ateş açmadan dakikalar önce uyardıklarını öne sürdü.

ABD'de başkan adayı Donald Trump’a silahlı saldırı düzenlendi. Kürsüde konuştuğu sırada yapılan saldırıda Trump sağ kulağından yaralandı. Miting alanının yakınındaki bir çatıdan Trump’a ateş açan saldırgan ise öldürüldü. Olayda bir izleyici yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

FBI Yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

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"Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"DNA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

PENSİLVANYA POLİSİ YETKİLİSİ: SALDIRGAN ERKEK

Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Seçim mitingi için FBI'dan ilave destek istenmediğini belirten Rojek, güvenlik zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

Pensilvanya Polisi Yetkilisi George Bivens ise saldırganın erkek olduğunu aktardı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Birden fazla görgü tanığı, Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.

BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.

Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.

Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.

ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı.

Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.

CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum." bilgisini paylaştı.

Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.

ABD BAŞKANI BİDEN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.

"Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti.

Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.

Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayda, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.