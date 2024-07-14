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Trump'a suikast girişimi: Kulağından yaralandı

ABD'de başkan adayı Donald Trump konuştuğu sırada kürsüye ateş açıldı. Trump kulağından vuruldu.

Dünya
  • 14.07.2024 01:51
  • Giriş: 14.07.2024 01:51
  • Güncelleme: 14.07.2024 02:01
Kaynak: Haber Merkezi
Trump'a suikast girişimi: Kulağından yaralandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve bir önceki devlet başkanı Donald Trump silahlı saldırıya uğradı.

Trump seçmenlerine hitap ettiği sırada kürsüye ateş açıldı ve Trump kulağından yaralandı.

Saldırının hemen ardından özel korumalar ve polisler Trump'ın etrafını çevreledi.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Trump'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kısa süre sonra X hesabından yumruğunu kaldırdığı fotoğrafını paylaşan Trump, "Tüm zamanların en zorlu resmi" yazdı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı.

ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu ve Trump'ın güvende olduğu bilgisini verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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